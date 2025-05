A- A+

Posse Masami Ohno assume como novo cônsul-geral do Japão no Recife Com quase três anos de atuação como Cônsul-Geral Adjunto, Ohno é nomeado oficialmente pelo governo japonês para liderar as relações diplomáticas no Nordeste brasileiro

O Consulado-Geral do Japão no Recife anunciou oficialmente, por meio de nota circular emitida nesta quinta-feira (15), o diplomata Masami Ohno como cônsul-geral, chefiando a missão diplomática japonesa na capital pernambucana.

A nomeação, feita pelo Governo do Japão, é resultado de um trabalho contínuo de quase três anos de Ohno como cônsul-geral adjunto.

Durante esse período, ele teve papel fundamental no fortalecimento das relações bilaterais entre o Japão e a região Nordeste do Brasil, promovendo laços de cooperação, amizade e desenvolvimento mútuo.

De acordo com a nota, a escolha de Ohno reflete o comprometimento do Japão em aprofundar ainda mais os vínculos diplomáticos e culturais com esta estratégica região brasileira, reforçando o intercâmbio em diversas áreas, como economia, educação e cultura.

Veja nota na íntegra:

NOTA CIRCULAR

O Consulado-Geral do Japão no Recife apresenta seus melhores cumprimentos e tem a honra de informar que o CÔNSUL-GERAL MASAMI OHNO assumiu o posto de Chefe da Missão Diplomática neste Consulado do Japão no Recife, no dia 15 de maio.

O Cônsul-Geral Ohno atuou, nos últimos dois anos e dez meses, como Cônsul-Geral Adjunto nesta mesma missão, tendo contribuído para o fortalecimento das relações entre o Japão e a região Nordeste do Brasil. Sua nomeação pelo Governo do Japão reflete o compromisso contínuo com o aprofundamento dos laços de amizade e cooperação com esta importante região do país.

O Consulado-Geral do Japão no Recife agradece a atenção e colaboração de Vossa Senhoria, e aproveita o ensejo para renovar os protestos de sua mais alta consideração e apreço.

Veja também