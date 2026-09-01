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Master pagou R$ 3,4 milhões a escritório de mulher de Moraes 15 minutos após cobrança de Fábio Faria

Pagamento ocorreu em março de 2024 após assinatura de contrato entre o Banco e o escritório de advocacia

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Diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam que Vorcaro demonstrou enorme irritação com a demora no pagamento para o escritório.Diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam que Vorcaro demonstrou enorme irritação com a demora no pagamento para o escritório. - Foto: Banco Master/Divulgação

O Banco Master fez um pagamento de R$ 3,4 milhões ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, 15 minutos depois de uma cobrança feita pelo ex-ministro Fábio Faria. “O careca não pode atrasar”, disse Faria a Angelo Silva, que foi sócio do Master.

Diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam que Vorcaro demonstrou enorme irritação com a demora no pagamento para o escritório.

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Às 14h58 do dia 15 de março de 2024, Faria envia uma mensagem para Vorcaro afirmando que "Depois vê aí que preciso retornar o careca". Vorcaro responde que o contato seria com Angelo.

Às 15h07, Faria responde "Manda pagar a ele. O Careca não pode atrasar".

Em paralelo, às 15h05, Vorcaro demonstra enorme irritação em mensagens para Angelo, afirmando: "Pqp. Não pagaram Barci de Moraes. Não tô entendendo isso. Contrato mais importante que temos. Te pedi para não falhar. Surreal. Vamos ter problemas" e, às 15h06, ordena: "Manda pagar agora".

O pagamento ocorre minutos depois. Em conversa com outra funcionária, Vorcaro afirma que "Esse Barci Moraes por favor não deixe atrasar um dia, coloca no sue controle. É o pagamento mais importante que temos", em mensagem enviada às 15h17. Vorcaro ainda explica que pode pagar sempre, mesmo sem nota fiscal emitida pelo escritório, "do jeito que for".

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