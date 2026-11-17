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justiça Master: PF pede ao STF para prorrogar por 60 dias inquérito que apura ação de influenciadores Solicitação foi encaminhada ao gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a quem cabe decidir sobre as questões mais urgentes da investigação sobre as fraudes bilionária

A Polícia Federal pediu a prorrogação, por mais 60 dias, da investigação sobre a participação de influenciadores digitais em uma "campanha difamatória" contra o Banco Central e em favor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e do banco Master. A corporação pediu mais prazo para realizar "diligências pendentes".

A solicitação foi encaminhada ao gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a quem cabe decidir sobre as questões mais urgentes da investigação sobre as fraudes bilionárias do Master.

No início do mês, o ministro pediu uma manifestação da PGR sobre o fato de já ter encerrado o prazo concedido à PF para a investigação dos influenciadores.

Em resposta, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, indicou que caberia à Polícia Federal apontar quais diligências já foram cumpridas e quais ainda estavam pendentes.

A Polícia Federal pediu a prorrogação, por mais 60 dias, da investigação sobre a participação de influenciadores digitais em uma "campanha difamatória" contra o Banco Central e em favor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e do banco Master.

A corporação pediu mais prazo para realizar "diligências pendentes", em especial a tomada de depoimentos de investigados e a conclusão da análise de perícias feitas durante as apurações.

Os investigadores querem, por exemplo, ouvir Vorcaro; seu cunhado e homem de confiança, Fabiano Zettel; e Ana Claudia Queiroz de Paiva, que figura como sócia da Super Empreendimentos, empresa ligada ao grupo do ex-banqueiro.

A PF busca tomar os depoimentos dos investigados e de outras testemunhas que foram apontadas como "detentoras de informações relevantes para o esclarecimento das circunstâncias investigadas".

Segundo a corporação, o publicitário Thiago Silva afirmou ter feito pagamentos a influenciadores digitais, "sob a justificativa de que tais repasses integrariam um projeto de gestão de crise" do Master.

Nessa linha, a PF diz ser necessário ouvir os envolvidos para "esclarecer a natureza dos pagamentos, suas finalidades e as circunstâncias em que foram realizados".

Além disso, a PF aponta que uma testemunha apresentou aos delegados que conduzem a apuração um pendrive com documentos sobre o caso. Já foi realizada a perícia do material, mas o laudo produzido pelo Instituto Nacional de Criminalista ainda está pendente de análise pela equipe de investigação.

A solicitação foi encaminhada ao gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a quem cabe decidir sobre as questões mais urgentes da investigação sobre as fraudes bilionárias do Master.

No início do mês, o ministro pediu uma manifestação da PGR sobre o fato de já ter encerrado o prazo concedido à PF para a investigação dos influenciadores. Em resposta, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, indicou que caberia à Polícia Federal apontar quais diligências já foram cumpridas e quais ainda estavam pendentes.

Em julho, a Polícia Federal abriu uma operação para investigar indícios de uma ação coordenada, supostamente contratada por Vorcaro, para atacar o Banco Central e beneficiar o Banco Master. A ofensiva também visou apurar a suposta intimidação de jornalistas e monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas.

A investigação ganhou força após reportagens da colunista Malu Gaspar, do Globo, revelarem que influenciadores relataram ter recebido propostas para divulgar a narrativa de que o BC teria sido precipitado ao decretar a liquidação da instituição financeira.

Segundo a coluna, a ideia era questionar a atuação do regulador e amplificar críticas com base em um despacho do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo a investigação, o grupo de Vorcaro chegou a oferecer até R$ 2 milhões para que influenciadores publicassem conteúdos favoráveis ao Master e questionassem a liquidação do banco. A operação tinha o nome de "Projeto DV".

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