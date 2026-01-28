Mauro Cid consegue aposentadoria antecipada do Exército

A- A+

O comandante do Exército, Tomás Paiva, autorizou nessa terça-feira (27) a aposentadoria antecipada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na trama golpista.

Com a decisão, o militar terá que deixar o imóvel que ocupa no setor militar urbano em Brasília.Também não pode ser mais promovido, encerra sua carreira na ativa, porém, pode ter outro emprego. Manterá o plano de saúde e salário, de acordo com a cota proporcional ao tempo prestado na ativa.

A informação sobre a concessão da aposentadoria antecipada de Cid foi revelada pelo SBT News e confirmada pelo GLOBO.

A aposentadoria antecipada é permitida para quem tem mais de 20 anos de serviço prestado. O "pedido de baixa" foi analisado por uma comissão e submetido ao Comando do Exército, que deu a palavra final.

A carreira militar do tenente-coronel ficou congelada durante a tramitação da ação penal a que ele respondeu STF. Nessa condição, Cid não poderia ser promovido e o seu nome foi retirado da lista de promoção por antiguidade ou merecimento. Ele ainda poderia responder por crime militar devido aos fatos analisados.

Como resultado de seu acordo de delação premiada, Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto. Nessa modalidade, a pessoa precisa seguir determinadas obrigações, mas não é presa.

Cid também foi o único dos réus a não recorrer da condenação. Por isso, sua pena começou a ser cumprida antes, no início de novembro. O tenente-coronel foi autorizado pelo relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, a retirar a tornozeleira eletrônica.

Entretanto, Cid está proibido de deixar Brasília e de sair de casa de noite e nos fins de semana. Além disso, não pode usar redes sociais e nem se comunicar com os demais réus do processo, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ajudante de ordens.

Veja também