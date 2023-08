Mauro Cid deve confessar que negociou joia a mando de Jair Bolsonaro, diz advogado de defesa

A- A+

O advogado Cezar Bittencourt, que assumiu a defesa do ex-ajudante de ordens Mauro Cesar Barbosa Cid, afirmou que o militar entregou dinheiro em espécie a Jair Bolsonaro referente à venda de um relógio Rolex recebido pelo ex-presidente em uma viagem oficial.

O criminalista disse ao Globo que o militar pretende prestar um novo depoimento à Polícia Federal assumindo o crime, mas que dizendo que seguiu as determinações do então chefe. Procurada, a defesa de Bolsonaro não se manifestou até a publicação da reportagem.

— Mauro Cid vendeu o relógio a mando do Bolsonaro com certeza e entregou o dinheiro a ele — contou. — Os 35 mil que entraram na conta do pai dele (o general Mauro Cesar Lourena Cid) era parte do pagamento que ele deu ao ex-presidente.

A nova estratégia da defesa do ex-ajudante de ordens foi adiantada pelo Globo, nesta quarta-feira (16). Ao assumir os inquéritos da Polícia Federal em que o ex-ajudante de ordens é investigado, ele afirmou que a carreira do militar é marcada pelo respeito a “obediência hierárquica” dentro do Exército Brasileiro, ele garante que oficial “sempre cumpriu ordens” do ex-presidente:

— Passei três horas com ele ontem a tarde. Ele era um assessor e o ex-presidente era o superior dele. Ele irá prestar depoimento dizendo aquilo que é a verdade, o que realmente aconteceu. Se compromete ou se não compromete o ex-presidente é indiferente. Cada um com suas responsabilidades. O compromisso dele é com a verdade

— Então ele assumiu que errou, quer fazer mea-culpa e eu eu prometi que vou proteger ele, vou acompanhar. São coisas muito complicadas, ele precisa se sentir seguro. Ele vai assumir a responsabilidade da parte dele e o resto é consequência. Cada um com seus próprios problemas.

