Mauro Cid Mauro Cid deve prestar novo depoimento nos próximos dias Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal no ano passado

O tenente-coronel Mauro Cid irá prestar um novo depoimento à Polícia Federal nos próximos dias. A defesa dele foi acionada pela PF para marcar uma oitiva que deve acontecer entre esta quinta e terça-feira da semana que vem. Cid fechou um acordo de delação premiada que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro de 2023.

Ex-chefe da Ajudância de Ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid deve ser instado a dar mais detalhes sobre o papel de Bolsonaro na trama golpista que, segundo as apurações da PF, visava mantê-lo no poder e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A nova oitiva de Cid ocorrerá uma semana depois do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, dar a sua versão sobre o ocorrido em um depoimento de mais de sete horas à PF.

O militar implicou o ex-presidente na trama golpista, segundo integrantes da Polícia Federal que tiveram acesso aos relatos do militar. Ele confirmou que Bolsonaro convocou uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada para discutir detalhes sobre a minuta golpista.

Mensagens obtidas no celular de Cid mostram que ele chegou a discutir o suposto plano com o então comandante do Exército. "E hoje ele mexeu naquele decreto, né. Ele reduziu bastante e fez algo muito mais direto, objetivo, curto e limitado", disse o militar a Freire Gomes, em 9 de dezembro - dois dias depois da reunião no Palácio da Alvorada.

O ex-ajudante de ordens também deve ser perguntado sobre a participação de outros militares de alta patente na discussão do plano golpista. No último mês, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra 16 militares, entre eles os generais e ex-ministros Walter Braga Netto, Paulo Sergio e Augusto Heleno.

