A- A+

8 DE JANEIRO Mauro Cid disse que militares protegeriam manifestantes no Congresso e no STF, mostra mensagem; leia Ex-ajudante de ordens passou orientação a major do Exército

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), orientou que os manifestantes golpistas deveriam ir para o Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que as Forças Armadas iriam garantir a permanência deles lá. A declaração foi feita em diálogo com o major do Exército Rafael Martins de Oliveira, que pediu orientações a Cid.

O diálogo entre os dois foi transcrito na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação da Polícia Federal (PF) desta quinta-feira que mirou Bolsonaro e diversos aliados. Martins foi preso nesta quinta (8).

No dia 11 de novembro de 2022, Martins, que é conhecido como Joe, questiona a Cid: "O pessoal tá querendo a orientação correta da manifestação. A pedida é ir para CN e STF?? As FA vão garantir a permanência lá??". Em resposta, Cid escreve "Cn e stf", em referência ao Congresso Nacional e ao STF, e "Vão", sobre o apoio das Forças Armadas. Joe responde "Show".

Veja também

INVESTIGAÇÃO Ex-ministro declarou TSE como 'inimigo' e usou militares para 'reeleger' Bolsonaro, aponta PF