"Mauro Cid é militar, sempre cumpriu ordens", diz novo advogado sobre ex-ajudante de Bolsonaro

A- A+

O novo advogado do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid afirmou que a carreira do militar foi marcada pelo respeito à “obediência hierárquica” dentro do Exército. Terceiro criminalista a assumir a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Cezar Bitencourt disse que o oficial “sempre cumpriu ordens” e isso pode, inclusive, “afastar a culpabilidade dele” em investigações sobre o suposto desvio de joias do acervo presidencial e ainda sobre a suposta fraude em cartões de vacina.

— O então chefe dele (Jair Bolsonaro) escolheu o cara certo para lhe assessorar, porque Mauro Cid sempre cumpriu ordens. Pela formação dele de militar, sempre prezou pelo respeito a chefia, pela obediência hierárquica. E é exatamente essa obediência a um superior militar que há de afastar a culpabilidade dele — explicou.

Em entrevista ao Globo, Bitencourt disse que irá visitar Mauro Cid, preso preventivamente no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, na tarde desta quarta-feira. Ele também irá estudar a íntegra dos inquéritos em que o militar é investigado pela Polícia Federal e se reunir com o pai dele, o general Mauro Cesar Lourena Cid. O oficial foi alvo de um mandado de busca e apreensão na semana passada, por suspeita de envolvimento no esquema das joias.

O advogado informou que só então irá analisar um eventual pedido de revogação da prisão preventiva de Mauro Cid ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal:

— O Mauro Cid tem uma carreira brilhante, com um formação exemplar, sempre o primeiro colocado em todas as turmas, e que veio de uma família tradicional de militares. Precisamos estudar esse processo para só então construir nossa tese de defesa, que obviamente não pode ser adiantada.

Veja também

Deputado CPI do MST: após depoimento de Stédile, Kim Kataguiri aciona MPF por falso testemunho