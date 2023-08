A- A+

Depoimento Mauro Cid fica por mais de 6 horas na sede da Polícia Federal Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi intimado a depor no âmbito do inquérito que investiga o hacker Walter Delgatti

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid ficou nesta sexta-feira (25) por cerca de 6 horas na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Ele foi intimado a depor no âmbito do inquérito que investiga o hacker Walter Delgatti por invasão aos sistemas do Poder Judiciário e por um suposto plano para descredibilizar as urnas eletrônicas. O militar chegou à Superintendência da PF às14 horas e saiu às 20h15.

Segundo o advogado Cezar Bitencourt, o depoimento de Cid durou duas horas. Ele reclamou que um problema técnico no sistema de informática da PF o impediu de ter acesso aos autos. Segundo ele, este teria sido motivo da demora.

O advogado não quis falar sobre o teor do depoimento dado por Cid. — Ele falou sobre os fatos — disse ele, sem dizer a quais fatos se referia. Esta é a primeira vez que o tenente-coronel depõe à PF após ele trocar de advogado pela terceira vez.

Logo que assumiu a defesa, Bitencourt afirmou que Cid atribuiria a Bolsonaro a ordem para a venda de um relógio Rolex recebido em uma viagem oficial.

