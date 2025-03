Mauro Cid pede ao STF autorização para acompanhar filha em viagem a São Paulo

A- A+

Na véspera do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a trama golpista, o tenente-coronel Mauro Cid, um dos acusados, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para viajar para São Paulo acompanhando a filha menor de idade.

O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira.

Na solicitação, a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro pede que Moraes tenha a "sensibilidade" de autorizar a viagem e argumenta que o militar está "há dois anos sob cautelar de monitoramento sem nunca descumpri-las".

O motivo do descolamento de Brasília para São Paulo é a entrega de um prêmio para a filha de Cid, que participaria também de uma competição de equitação no Jockey Clube da capital paulista.

O julgamento da denúncia começa nesta terça-feira com a análise do núcleo central, do qual Cid faz parte. Além dele, integram o grupo Bolsonaro e os ex-ministros Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa).

Estão também na lista o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL-RJ.

