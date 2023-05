A- A+

CPI Covid Mauro Cid: pedido de liberdade e conclusão da perícia no celular Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) está preso por suspeita de inserção de dados falsos sobre vacinação contra Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde

Após a conclusão da perícia no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, a Polícia Federal agora analisa todo o material extraído do aparelho e o compara com os depoimentos prestados no inquérito que tenta esclarecer a inserção de dados falsos sobre a vacinação de Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde.

Na última quinta-feira, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manteve em silêncio quando foi questionado pelos agentes sobre a investigação, que apura ainda os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa e corrupção de menores.

O celular de Mauro Cid foi periciado por cerca de dez dias. Nesse período, os profissionais extraíram dados, como mensagens de texto e áudio enviadas por aplicativos e arquivos de fotos e vídeos que eventualmente tenham sido apagados pelo ex-ajudante de ordens. A recuperação de mensagens revelou um suposto planejamento e tentativa de golpe de estado com outros militares e ainda a preocupação dele com os pagamentos em dinheiro de despesas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

De acordo com as investigações da PF, as fraudes nos cartões de vacinação teriam ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. O inquérito apontou que, com isso, Cid, sua mulher Gabriela Santiago Ribeiro Cid, e as filhas do casal, além de Bolsonaro e sua filha Laura emitiram os respectivos certificados fraudados e os utilizaram para, por exemplo, embarcarem para destinos internacionais, como os Estados Unidos.

Agora, os investigadores buscam entender a dinâmica dos crimes e ainda a participação de cada envolvido no suposto esquema. No último dia 3, além de Mauro Cid, outras cinco pessoas ligadas ao ex-presidente foram presas preventivamente. Já outras 17 foram alvos de mandados de busca e apreensão. Todo o material coletado, como documentos, pendrives e outros celulares, também estão sendo analisados.

Collor vai ser preso? Entenda a situação do ex-presidente após STF formar maioria por condenação

A PF também busca esclarecer a origem de U$ 35 mil e R$ 16 mil em espécie encontrados na casa de Mauro Cid, na Vila Militar, e da remessa de um montante feita por ele para fora do país. Os valores descobertos deram ensejo a instauração de um novo inquérito para investigar o crime de lavagem de dinheiro.

A ideia é confrontar as provas colhidas com os depoimentos prestados e buscar possíveis contradições entre as versões apresentadas. Na última terça-feira, Bolsonaro negou a PF ter conhecimento da suposta fraude em seu nome e no de familiares. Ele também afirmou não ter determinado a inclusão das informações nos sistemas de saúde por não ter motivos para isso e disse não acreditar que Mauro Cid tenha arquitetado o esquema criminoso.

O ex-ajudante de ordens ocupa, há 17 dias, uma cela no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB). Desde então, a defesa do ex-ajudante de ordens tenta a revogação de sua prisão preventiva no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao GLOBO, os advogados informaram que, por respeito a Corte, não iriam se pronunciar sobre o caso.

No cômodo do BPEB, que mede cerca de 20 metros quadrados, o ex-ajudante de ordens aproveita o espaço entre a cama, o armário e a mesa de apoio para praticar exercícios físicos diariamente. Ele também recebe as quatro refeições: café da manhã, almoço, ceia e jantar. O local é vigiado 24 horas por dia por uma equipe da Polícia do Exército, responsável pela sua segurança.

Veja também

Cesta Básica Ministério contratou empresa apontada como laranja para fornecer 25 mil cestas básicas aos ianomâmis