Mauro Cid presta depoimento sobre joias sauditas dadas a Bolsonaro

A- A+

O coronel Mauro Cid, ex-ajudante de obras do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve prestar novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Homem de confiança do ex-mandatário, Cid será questionado sobre as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita a Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Será o segundo depoimento do militar a respeito das tentativas de liberação das joias apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

O depoimento de Cid, que está preso por conta de investigações a respeito de fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro, deve ser tomado por videoconferência por investigadores da Polícia Federal de São Paulo, segundo informações da TV Globo.

Na semana passada, o ex-braço direito de Bolsonaro ficou em silêncio durante audiência sobre a vacinação do ex-presidente.

Cid teve envolvimento direto com as tentativas do governo Bolsonaro de reaver as joias apreendidas pela Receita em outubro de 2021. Depois de três tentativas frustradas de liberar as peças, o Planalto tentou uma última cartada em 29 de dezembro de 2022, a dois dias do fim do mandato de Bolsonaro. Naquela data, o primeiro-sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, um funcionário da Presidência, foi enviado a Guarulhos em uma viagem de urgência em voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

Veja também

DECLARAÇÃO Múcio: 'Desde 1º de janeiro não há uma declaração de um militar em um jornal'