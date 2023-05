Mauro Cid "sacava e pagava manicure, cabeleireiro, lanche", diz Michelle sobre desconfiança da PF

A- A+

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou ter qualquer relação com o tenente-coronel Mauro Cid, mas disse que o militar pagava as contas pessoais dela porque ficava com o cartão da conta-corrente do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações foram dadas em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira.

Conversas interceptadas pela Polícia Federal (PF) revelaram trocas de mensagens entre o ex-ajudante de ordens da Presidência de Bolsonaro e duas assessoras de Michelle que apontam a existência de uma orientação para o pagamento em dinheiro em espécie das despesas da ex-primeira-dama.



Cid foi preso este mês por suspeita de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

Michelle afirmou à Veja que Mauro Cid tinha contato com assessoras dela.

— Nenhuma [relação com Mauro Cid]. O meu contato com ele se dava por meio das minhas assessoras. Ele pagava minhas contas pessoais porque era ele que ficava com o cartão da conta-corrente do meu marido. Todo o dinheiro usado pelo coronel para pagar minhas despesas foi sacado da conta pessoal do Jair, dos rendimentos dele como presidente da República. Não tem um tostão de recursos públicos. Temos os extratos para provar isso — disse ela à revista.



Questionada por que não pagava as próprias contas, Michelle disse à Veja que administrava as despesas de casa até chegar ao Alvorada, depois de o marido assumiu a Presidência. Segundo ela, como os dois tinham muitos eventos e "demanda muito grande de trabalho", optaram por deixar "tudo na planilha" e deixar o ajudante de ordens pagasse contas, como as de manicure e cabeleireiro dela.

— Antes do Jair se tornar presidente, eu administrava as contas da nossa casa. Quando chegamos no Alvorada, tinha essa figura para fazer esse trabalho. Pagar as despesas do dia a dia. A gente tinha vários eventos, uma demanda muito grande de trabalho, então a gente deixava tudo na planilha. Eu passava para a minha assessora, que passava para o Cid, que tinha acesso ao cartão pessoal. Ele sacava e pagava a manicure, ou cabeleireiro, um dinheiro para o lanche das crianças — disse.

