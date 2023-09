Mauro Cid se apresenta por videoconferência e evita presença em Vara de Execução Penal

A- A+

Solto sob condição de se apresentar semanalmente à Justiça, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, optou por uma audiência via videoconferência nesta segunda-feira. A possibilidade de não comparer pessoalmente havia sido aberta pela Vara de Execução Penal, que monitora se ele está cumprindo as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o militar se apresentou exatamente às 12h21, por videoconferência. A medida foi imposta por Moraes, que concedeu liberdade provisória a Mauro Cid após ele fechar um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal (PF).

O tenente-coronel ainda está proibido de deixar o país, de utilizar redes sociais e de portar armas de fogo. Também precisa usar tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar sua casa à noite e nos finais de semana.

O ex-assessor de Bolsonaro estava preso desde maio após ser alvo de uma ação que apura a atuação de um grupo que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

