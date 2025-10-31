A- A+

RESERVA REMUNERADA Mauro Cid tira férias e não deve mais voltar ao Exército Militar terá 60 dias de descanso antes de ir para a reserva

O tenente-coronel, Mauro Cid, afastado do Exército devido ao envolvimento na trama golpista, deveria se apresentar ao serviço na próxima terça-feira, 4 de novembro, mas vai tirar 60 dias de férias para evitar constrangimento.

A expectativa é que ele não retorne mais às fileiras da Força por falta de ambiente entre os pares.

Cid pediu transferência para a reserva remunerada com provento proporcional ao tempo de serviço, o que deverá ser autorizado pelo Exército, a partir de janeiro.

Durante o tempo em que serviu como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid não tirou férias e, pela norma, será indenizado por dois períodos de descanso no momento da transferência para a reserva.

O militar tem 29 anos de serviço e precisaria completar 31 anos para ser transferido para a reserva com proventos integrais.

Contudo, com o envolvimento no governo Bolsonaro, ele foi afastado da carreira para responder perante a Justiça.

O processo foi concluído e Cid, condenado a dois anos em regime aberto, não irá para a prisão após delatar a tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro.

Veja também