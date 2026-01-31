A- A+

DIPLOMACIA Mauro Vieira conversa com Marco Rubio sobre comércio e segurança Contato entre chanceler brasileiro e secretário de Estado dos EUA ocorre após semanas de tensão diplomática e tentativa de reaproximação bilateral

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou para o Secretário dos Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, neste sábado (31).

Segundo nota suscinta do Itamaraty, os dois trataram de temas da agenda bilateral, comércio e cooperação na área de segurança.

Outro assunto da conversa foi a preparação da futura viagem do presidente Lula a Washington, ainda sem data definida.

No início desta semana, Lula teve uma longa conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo o Palácio do Planalto, os dois presidentes discutiram temas relacionados à relação bilateral e à agenda global.

Lula adiantou nesta semana que a viagem ocorrerá em março e que quer falar com Trump "olho no olho" sobre a relação entre os dois países.

A relação entre Brasil e EUA enfrentou um período de desgaste, após críticas públicas do governo americano a decisões do Judiciário brasileiro, imposição de tarifas a produtos nacionais e debates sobre sanções individuais a autoridades do país.

Mas nas últimas semanas, o governo brasileiro passou a atuar para restabelecer canais diretos de diálogo com a nova equipe diplomática dos EUA, em meio à tentativa de reduzir ruídos políticos e destravar negociações econômicas.

No campo comercial, o Brasil tem pressionado pela revisão de sobretaxas aplicadas a exportações brasileiras e pela retomada de agendas técnicas paralisadas ao longo de 2025.

Interlocutores do governo avaliam que a reabertura de diálogo com o Departamento de Estado é condição necessária para avançar em temas sensíveis, como barreiras tarifárias, acesso a mercados e cooperação industrial, especialmente em setores estratégicos.

A menção à cooperação em segurança também reflete um esforço de reaproximação em áreas tradicionalmente sensíveis da relação bilateral, como combate ao crime transnacional, controle de fluxos financeiros ilícitos e cooperação regional.

O tema ganhou peso adicional diante do interesse dos EUA em ampliar parcerias no hemisfério ocidental e do esforço brasileiro para manter protagonismo diplomático sem alinhar-se automaticamente a Washington.

O contato entre Vieira e Rubio é visto no Itamaraty como parte de uma estratégia de normalização institucional da relação, após meses em que a interlocução ficou concentrada em episódios de crise e trocas de recados públicos.

A expectativa é que o diálogo entre chanceleres sirva de base para encontros técnicos e, posteriormente, para uma retomada de agendas de alto nível entre os dois governos.

