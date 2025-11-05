A- A+

reuniões Mauro Vieira: Lula teve 3 bilaterais hoje para se preparar para cúpula de líderes da COP30

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 5, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez cerca de 70 bilaterais desde que voltou ao Planalto. Nesta quarta, foram mais três encontros para preparar a cúpula de líderes da COP30 em Belém, que ocorre na quinta-feira, 6.

"O importante também é dizer que, com essas reuniões de hoje, o presidente terá feito já cerca de 70 reuniões diretas, pessoais, presenciais, com chefes de Estado diferentes", disse o ministro

Os compromissos do presidente começaram às 9 horas, com audiência ao presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah.

Ao longo da manhã, o presidente teve encontros com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, às 10h40, e com o presidente de Comores, Azali Assoumani, às 11h30.

À tarde, estão previstas reuniões com o primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, às 14h20, e com a presidenta do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, às 15h10.

A agenda segue com um encontro, às 16h, com o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da China, Ding Xuexiang, e, logo depois, com a presidenta de Honduras, Xiomara Castro, às 16h50.

Encerrando o dia, Lula terá reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às 17h40.





