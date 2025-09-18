Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REUNIÃO

Mauro Vieira se reúne com alta representante para Política Externa da UE na sexta-feira

Essa é a primeira visita de Kallas à América Latina

Reportar Erro
Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. - Foto: Mauro Pimentel / AFP

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebe na sexta-feira, 19, a alta representante para Política Externa e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas. A recepção será no Palácio Itamaraty, às 11h25, com reunião a partir das 11h30. Às 12 horas, Vieira e Kallas darão uma declaração à imprensa.

Segundo comunicado divulgado pela União Europeia, Kallas também deve se reunir com o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e principal conselheiro do petista em assuntos internacionais até hoje.

Leia também

• Senadores democratas e republicanos apresentam projeto para contestar tarifa de Trump ao Brasil

• BC conservador sobre Selic e cautela política impedem Ibovespa de seguir alta em NY

• França tem novo dia de protestos contra política fiscal do governo

Essa é a primeira visita de Kallas à América Latina.

De acordo com a União Europeia, a alta representante, que também é vice-presidente da Comissão Europeia, deve discutir com integrantes do governo brasileiro detalhes do acordo entre o bloco europeu e o Mercosul, além da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter