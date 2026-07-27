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Relações Exteriores Mauro Vieira se reúne com embaixador da Argentina e repudia declarações de Milei sobre Lula Declarações dadas pelo presidente argentino durante agenda em São Paulo foram classificadas como inaceitáveis

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu na noite deste domingo o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para manifestar a insatisfação do governo brasileiro com as declarações do presidente argentino, Javier Milei, durante sua passagem por São Paulo no último sábado. No encontro, realizado no Palácio do Itamaraty, o chanceler transmitiu a repulsa do governo às críticas dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às instituições brasileiras e ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

A reunião ocorreu após o Itamaraty convocar formalmente o representante argentino para prestar esclarecimentos sobre a conduta de Milei em território brasileiro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o governo considerou sem precedentes o fato de um chefe de Estado estrangeiro usar uma visita ao Brasil para atacar o presidente da República, instituições democráticas e o povo brasileiro.

“Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário, e ao povo brasileiro. É especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem, no Brasil, o seu principal sócio comercial”, disse o MRE.

Além da convocação do embaixador argentino, Mauro Vieira determinou que o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, retornasse ao país para consultas, medida adotada em momentos de tensão diplomática.

As declarações de Milei ocorreram durante a convenção nacional do PL, em São Paulo, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. No discurso, o presidente argentino fez ataques a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes.

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