MDB cancela filiação de Dado Dolabella após repúdio de ala feminina do partido

O MDB cancelou a filiação e pré-candidatura do ator Dado Dolabella a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o partido afirmou que a decisão foi tomada a pedido do presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi (SP), em conjunto com o líder do diretório carioca, Washington Reis.

Condenado por violência doméstica, Dolabella foi criticado pelo MDB Mulher, que chegou a emitir uma nota de repúdio contra a articulação política do partido.

"Essa é uma vitória de emedebistas, especialmente das mulheres, que haviam se manifestado contrariamente à filiação do referido ator", diz o comunicado.

Ainda conforme o partido, o cancelamento da filiação está alinhado aos valores do MDB. A nota assinada por Rossi e Reis destaca que a sigla possui o objetivo de ampliar a participação feminina, com a implementação de um estatuto que prevê a presença das mulheres em todos os diretórios regionais.

"Nas últimas eleições, o MDB foi a sigla que mais elegeu mulheres. É também o partido que, desde 1973, mantém uma seção feminina, atualmente integrada à Executiva Nacional", completa a nota.

Após o anúncio da filiação, a presidente nacional do MDB Mulher, Kátia Lôbo, havia divulgado uma nota para repudiar a movimentação. O posicionamento foi acompanhado por diversos núcleos femininos estaduais, como os diretórios de São Paulo e Espírito Santo.

"Recebi com estarrecimento, surpresa e repúdio a notícia da filiação do ator Dado Dolabella, um homem agressor de mulheres, como todo o Brasil o conhece", disse o comunicado divulgado por Lôbo. "Em pleno mês de março, conhecido por ser o 'mês da mulher', receber esse tipo de notícia é algo que revolta e contraria tudo o que o MDB Mulher quer passar às mulheres", concluiu.

Nas redes sociais, Dolabella reagiu à decisão do MDB de desfiliá-lo. Ele atribuiu o rompimento ao fato de ter visões divergentes do que vem sendo defendido dentro do partido, "especialmente no âmbito da bancada feminista", baseada em "princípios" que não orientam sua "vida pública".

"Tenho defendido a necessidade de mais equilíbrio nas relações sociais e familiares, com respeito ao devido processo legal e à responsabilidade no debate público. Agradeço ao presidente do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, pelo convite, pela confiança e pelo respeito durante todo o período de diálogo e convivência", afirmou.

"Acredito no fortalecimento das famílias"

No vídeo de anúncio da candidatura — apagado após a repercussão negativa —, Reis descreveu Dolabella como um "ator de televisão, pai de família, um homem que tem compromisso com a família e os princípios bons da sociedade". No mês passado, ele indicou a irmã, Jane Reis, como candidata a vice na chapa do prefeito Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do estado.

No dia seguinte ao anúncio de sua candidatura, Dolabella postou um vídeo dizendo que decidiu entrar na política por ter vivido "na pele o que é ser injustiçado". Na gravação, também declarou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

— Eu acredito no fortalecimento das famílias, no combate firme à criminalidade e na melhoria das leis, para que não sejam instrumentos de injustiça. E deixo claro que acredito que Flávio Bolsonaro é hoje o nome que mais se alinha às ideias que eu defendo para o Brasil. Por isso, pretendo apoiá-lo como candidato à Presidência — diz Dolabella, que afirma na gravação "defender quem não tem voz".

No ano passado, o ator foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a dois anos e quatro meses de detenção, em regime aberto, por agressões contra a ex-namorada Marina Dolabella, que também é sua prima, durante uma briga em 2020. Antes, em 2018, foi condenado e cumpriu em regime aberto a pena de dois meses e 15 dias por injúria contra a ex-mulher Viviane Sarahyba. Em 2008, também foi denunciado por agressão pela ex-namorada e atriz Luana Piovani. Em julho de 2013, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após a investigação, sem condenação.

