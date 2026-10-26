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Eleições 2026

MDB parabeniza Lula pela reeleição e pede governo para todos, sem exceção

No governo petista, o partido controla os ministérios das Cidades e dos Transportes

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MDB parabeniza Lula pela reeleição e pede governo para todos, sem exceçãoMDB parabeniza Lula pela reeleição e pede governo para todos, sem exceção - Foto: Juan Barreto/AFP

O MDB parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição na noite de domingo, 25. Em publicação no perfil oficial do partido no X, a sigla manifestou o desejo de que o petista governe para todos os brasileiros, "sem exceção".

 

"Parabéns ao presidente @LulaOficial, reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988. É um momento em que a vontade popular se fez soberana", diz a publicação do MDB. "Desejamos que ele tenha serenidade para governar o País em favor de TODOS sem exceção."

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O MDB permaneceu neutro no primeiro turno da eleição e se dividiu na segunda votação: 17 diretórios estaduais apoiaram Flávio Bolsonaro (PL) e dez, Lula.

No governo petista, o partido controla os ministérios das Cidades e dos Transportes.

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