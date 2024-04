A- A+

SÃO PAULO MDB vai à Justiça contra Tabata Amaral por vídeo de Nunes no corpo do boneco 'Ken' Partido alega que a técnica conhecida como 'deep fake' é proibida pela Justiça Eleitoral

O MDB, partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, irá acionar a Justiça contra a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral.



O acionamento judicial ocorre após a divulgação de um vídeo, em suas redes sociais, em que Nunes é colocado no corpo de Ryan Gosling, ator americano que interpreta o boneco Ken no filme "Barbie" (2023).

Segundo a legenda de Nunes, a prática conhecida popularmente como "Deepfake" é vedada pela Justiça Eleitoral. A representação contra a parlamentar será pautada nos artigos 9 e 1 da resolução 23.735 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que veda o uso de fatos notoriamente inverídicos na campanha, assim como conteúdo manipulado digitalmente.





"O Diretório Municipal do MDB de São Paulo, partido do prefeito Ricardo Nunes, tomará as medidas judiciais cabíveis quanto à postagem e lamenta o expediente juvenil e ilegal adotado pela pré-candidata à prefeita de São Paulo pelo PSB", diz o MDB.

O vídeo que foi publicado no perfil da deputada no Instagram mostra Tabata reagindo a um comentário do político em que ele teria afirmado que ela seria a "Barbie da política".

— Quer dizer então que a turma do Ricardo Nunes está dizendo que eu sou a Barbie? Esse prefeito que é o Ken. Eu fiz um vídeo inclusive que eu mostrei aqui perguntando para as pessoas: 'Quem é o prefeito de São Paulo?'. Eu falava: 'Ricardo Nunes'. Todo mundo: 'Quem?' — disse.

Momentos após a veiculação do conteúdo, Tabata apagou o vídeo e publicou uma nova versão, sem o uso da tecnologia. Em nota, afirmou prezar "pelo respeito às normas e à legalidade em todas as circunstâncias" e que, por isso, removeu o original.



Diante da existência de dúvidas trazidas pela imprensa, optou-se por retirar a postagem do ar e publicar um novo vídeo, de modo a evitar questionamentos sobre sua legitimidade.

Veja também

Congresso Nísia diz ter "boa relação" com Congresso apesar das críticas de parlamentares