stf 'Me jogaram uma granada sem pino', diz relator da indicação de Messias no Senado Senador Weverton Rocha (PDT-MA) se reúne com o advogado-geral da União nesta quinta-feira; sabatina está marcada para o dia 10

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), escolhido relator da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, comparou a função à de segurar uma "granada sem pino". Caberá a ele fazer um parecer recomendando aos colegas que aprovem ou rejeitem o nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga aberta na Corte.

— Me jogaram uma granada sem pino — disse Weverton, em tom de brincadeira, antes de entrar para uma reunião com Messias na manhã desta quinta-feira.

Vice-líder do governo, Weverton estava em Roma quando soube da decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar (PSD-BA), de entregar a relatoria a ele. O parlamentar disse que ainda não conseguiu se inteirar de todos os movimentos que cercam a disputa envolvendo o nome de Messias.

O advogado-geral da União sofre resistências de senadores, que preferiam a indicação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na vaga. Messias tem se encontrado com senadores desde o início da semana para tentar convencê-los a apoiá-lo.

A ofensiva ocorre sob a pressão imposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que marcou a sabatina para 10 de dezembro, apenas nove dias após a leitura da mensagem presidencial. A decisão comprimiu o tempo de atuação do Planalto, que perdeu margem para permitir que o indicado percorra gabinetes, converse individualmente com parlamentares e contorne resistências criadas pela forma como Lula conduziu a escolha.

