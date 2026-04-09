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Educação MEC Livros tem alta procura, mas usuários reclamam de instabilidade do serviço Apesar de verem iniciativa como positiva, leitores relataram terem tido a leitura interrompida

O Ministério da Educação (MEC) lançou na última semana o MEC Livros, biblioteca digital pública e gratuita que reúne obras literárias nacionais e internacionais e que busca ampliar o acesso à leitura e à educação.

Desde o lançamento, a plataforma registrou mais de 122 mil empréstimos de obras. Porém, apesar dos números expressivos, diversos usuários reclamam de problemas com o portal. Procurado, o MEC ainda não se manifestou.

A designer Jaciara Freitas, de 31 anos, conversou com O Globo sobre a experiência negativa que teve com a biblioteca digital. Segundo ela, o livro que alugou para ler com seu pai ficou indisponível de maneira repentina e, por isso, não conseguiram concluir a história.

— Ele pegou um livro quando logou no site e “devorou” 41% da história. Porém, no dia seguinte, não conseguiu continuar. O livro, apesar de aparecer na conta dele como disponível, não abria. Quando clicava para ler, chegava uma notificação que "havia ficado indisponível para leitura no momento", mesmo com os 12 dias restantes do empréstimo.

Jaciara relatou que estranhou a situação e foi pesquisar se havia casos similares ao de seu pai. Segundo ela, na página do MEC no Instagram, usuários comentaram que estavam com o mesmo problema. A designer conta que pensou em abrir um chamado no site, mas desistiu após ler relatos de leitores que fizeram e não tiveram retorno.

Porém, mesmo com as adversidades enfrentadas pela plataforma, ela apoia a iniciativa da biblioteca digital:

— É um incentivo maior para um país que a cada ano tem diminuído o número de leitores ativos. Eu acredito que democratiza mais a leitura, dando acesso a pessoas que não poderiam comprar o físico e até mesmo os e-books, que também são caros — disse

Quem também enfrentou problemas foi o vendedor e estudante Livio Faltz, de 25 anos. Logo no dia do lançamento da MEC Livros, ele alugou a obra “A Cabeça do Santo”, de Socorro Acioli. Ele conta que estava fascinado com a leitura, mas que, de maneira repentina, perdeu o acesso ao livro.

Assim como Jaciara, o estudante estava dentro do prazo do aluguel — ainda restavam 13 dias para a devolução. Mesmo após inúmeras tentativas de recarregar a página, o jovem não conseguiu se reconectar para continuar a história.

Apesar disso, Faltz acredita que a instabilidade se deve ao fato da biblioteca digital estar em estágio inicial. Livio também defende o projeto, definido por ele como “ferramenta de democratização com muito potencial, especialmente entre a parcela mais jovem da população”.

Ele também aproveitou para sugerir melhorias, como a liberação do acesso às obras de maneira offline:

— Acho que seria incrível se houvesse a possibilidade de acesso off-line aos conteúdos. No meu caso, por exemplo, seria muito útil. Eu costumo ler durante o trajeto até o trabalho, onde não há sinal de internet em uma parte considerável da via — falou.

Até o momento, o MEC ainda não se pronunciou a respeito da instabilidade da plataforma. O espaço segue aberto.

Veja outros comentários de usuários nas redes sociais sobre a instabilidade do MEC livros

“Aluguei um livro digital pelo MEC Livros, mas ele sumiu da minha biblioteca. Não passaram os 14 dias, então não sei o que aconteceu, mas tava tão envolvida na história”

“O MEC Livros parou de funcionar na hora que eu estava lendo uma página muito interessante do livro”

“E eu sem ler nada porque os livros que eu queria sumiram do MEC Livros, aff”

“Peguei um livro emprestado no MEC Livros que fiquei super interessada para ler, mas não abre de jeito maneira”

“APANHANDO do MEC Livros”

“Fui dar uma olhada nesse MEC Livros e pelo site não acho a opção de pegar o livro emprestado”

“Muito legal o MEC Livros e tal, mas seria mais legal ainda se funcionasse né”

Como acessar o MEC Livros

O acesso à biblioteca é feito de forma digital,tanto pelo site oficial (meclivros.mec.gov.br/), quanto pelo aplicativo MEC Livros, disponível nas principais lojas de aplicativos. Para entrar, o usuário deve utilizar sua conta gov.br.

Obras disponíveis

Ao todo, mais de oito mil livros estão disponibilizados na plataforma.

Confira os gêneros das obras do acervo:

Aventura

Biografia

Clássicos

Fantasia

Ficção Científica

História

Infantil

Literatura

Literatura de Cordel

Literatura Infantil

Poesia

Quadrinhos

Romance

Suspense

Terror

Infantojuvenil

Juvenil

Contos e Crônicas

Teatro

O sistema de empréstimo

Prazo de leitura: o usuário tem 14 dias para ler a obra emprestada.

Renovação: existe a possibilidade de renovar o empréstimo do livro por mais 14 dias.

Limite de livros: só é possível realizar um novo empréstimo após a devolução do livro que já está com o usuário.

Formato: a leitura pode ser feita diretamente no navegador ou via aplicativo.

A plataforma permite apenas um empréstimo por vez. Para solicitar um novo livro, o usuário deverá devolver o anterior.

O que diz o presidente Lula sobre o MEC Livros

— O que o governo está fazendo é utilizar a tecnologia para criar oportunidades de a população aprender coisas que a gente não conseguia há um tempo. O cidadão não vai pagar nada, é o governo que vai arcar com os custos desses apps, para ele ler o livro que quiser, para aprender inglês ou espanhol. É só se dedicar, ter vontade, porque o MEC está escancarando uma porta para o acesso à educação — afirmou

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