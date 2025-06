Medalha dada por Bolsonaro a Kassab marca novo aceno de ex-presidente após campanha anti-PSD

A- A+

Costurando uma aproximação com o PSD, que tem hoje a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez novo afago na quarta-feira ao presidente da sigla, Gilberto Kassab, e lhe entregou uma medalha com o lema “imbrochável, imorrível e incomível”.



O brinde, usado por Bolsonaro para agraciar aliados, foi concedido no mesmo dia em que o partido de Kassab lançou um vídeo institucional que projeta uma candidatura presidencial do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Após deputados bolsonaristas terem feito uma campanha “anti-PSD” nas eleições municipais de 2024, Bolsonaro iniciou um armistício com Kassab em março, quando buscava apoio no Congresso para um projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro. Com 45 deputados, a bancada do PSD só é superada hoje pela do próprio PL, a do PT e pela federação entre PP e União Brasil.





Na ocasião, Bolsonaro chegou a declarar que Kassab estava do seu “lado” em relação à anistia. O dirigente do PSD, por sua vez, já disse que está “na fase de ouvir” diferentes opiniões sobre o tema.

Embora Kassab não tenha se comprometido publicamente em apoiar a anistia, o ex-presidente vem intensificando os movimentos nas últimas semanas, em meio a tentativas de desidratar a base do governo Lula. O PSD, que tem três ministérios, já acenou com apoio a uma eventual candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), contra Lula em 2026. Na quarta-feira, Tarcísio acompanhou a entrega da medalha de Bolsonaro a Kassab, que ocorreu durante uma feira agro em Presidente Prudente, no interior paulista.

O momento foi compartilhado por Kassab nas redes sociais. No vídeo, ao conversar com Tarcísio, o presidente do PSD tira a medalha do bolso e posa para fotógrafos e apoiadores. O vice de Tarcísio no governo paulista, Felício Ramuth (PSD), também foi presenteado. Na véspera, em discurso na feira agro, Bolsonaro havia elogiado o aprendizado político de Tarcísio e disse que poderia ensiná-lo o que ainda faltasse, “se é que já não pegou com o Kassab”.

Horas após a publicação, o PSD divulgou um vídeo institucional protagonizado pelo governador do Paraná, Ratinho Jr., que vem sendo apresentado pelo partido como “primeiro da fila” para encabeçar uma chapa presidencial em 2026. Bolsonaro, por sua vez, tem dito que será candidato — embora esteja inelegível até 2030, por condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral— e já avocou para si a tarefa de definir um sucessor nas urnas, caso não concorra. No vídeo do PSD, Ratinho Jr. critica, de forma velada, a polarização entre Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Chegou a hora de virar uma página. Uma página para um Brasil moderno e inovador, um Brasil sem brigas ideológicas, com uma visão clara de futuro, um Brasil onde avançamos unidos e em paz”, diz o governador do Paraná.

Apesar do discurso de que o PSD terá candidatura própria à Presidência, Kassab já afirmou que seria “mais do que natural” apoiar uma eventual chapa encabeçada por Tarcísio, de quem é braço direito na gestão paulista. O governador, por sua vez, é tido como um dos favoritos para receber o apoio de Bolsonaro. Outros nomes, porém, concorrem para obter o aval do ex-presidente, como o próprio Ratinho Jr. e os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e de Minas, Romeu Zema (Novo). A ex-primeira-dama Michelle também é cotada para uma empreitada presidencial.

Distanciamento

A postura de Kassab tem levado integrantes do governo Lula a apontarem um possível distanciamento do presidente do PSD da gestão petista, o que ele nega. Kassab, que é secretário de Governo de Tarcísio em São Paulo, também busca se cacifar como possível candidato à sucessão do governador, caso ele troque o estado pela candidatura presidencial.

Nesta semana, o PSD reforçou a vinculação a Tarcísio com uma série inserções partidárias na TV, exibidas no estado de São Paulo, que são estreladas pelo governador. Nos vídeos, a narração afirma que o governador e o PSD formam “uma parceria que leva São Pulo para frente”.

