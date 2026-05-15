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FILME DE BOLSONARO Médica "adoradora de Lula", "marxistas drogados" e mais: saiba os detalhes do roteiro de Dark Horse Filme sobre a facada e a ascensão de Jair Bolsonaro teve patrocínio de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master e preso sob acusações de corrupção e outros crimes

O filme Dark Horse, que retrata a facada em Jair Bolsonaro e sua ascensão à presidência, retrata no enredo uma série de personagens da política — como o presidente Lula, a ex-ministra Damares Alves e a esposa do ex-presidente, Michelle.

A produção teve patrocínio do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso sob acusações de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, táticas de intimidação, coerção e outros crimes.

O GLOBO teve acesso a uma versão atualizada do roteiro e falou com profissionais ligados à produção para validar as informações. Conheça algumas dessas passagens da trama:

‘Adoradora de Lula’

O presidente Lula é mencionado em diferentes momentos do roteiro, principalmente por meio de imagens de arquivo e referências nos diálogos. Lula não aparece como um personagem que interage diretamente nas cenas — a presença do presidente é limitada a imagens de notícias históricas e citações de outros atores.

Durante a preparação da cirurgia de Bolsonaro, realizada após a facada sofrida durante a campanha, o ex-presidente desconfia que uma das enfermeiras seja uma “adoradora de Lula”. Veja a tradução:

BOLSONARO (V.O.) Esses médicos sabem o que diabos estão fazendo? Meu Deus!

DR. TAVARES Tesoura, por favor...

DR. ALVARO Enfermeira...

UMA ENFERMEIRA FRIA (Não Renata) desperta de seus pensamentos, entrega o primeiro instrumento —

BOLSONARO (V.O.) Ele disse tesouras? Eu já não fui cortado o suficiente? E o que eles tiraram? Eles vão colocar de volta? E se essas pessoas forem todas esquerdistas? Adoradores do Lula? Aquela enfermeira tem um olhar frio...

Ela olha fixamente para ele. Então, subimos em direção às LUZES FORTES

V.O. é um código para voice over, ou seja, quando um personagem fala, mas não aparece na tela naquele momento.

Aurélio e os ‘marxistas drogados’

O autor da facada, Adélio Bispo, aparece na trama sob o nome ficcional de Aurélio Barba. Nas cenas, ele é explicitamente retratado como alguém com um histórico de militância e ligações com diferentes grupos de esquerda. Os diálogos dão a entender que a motivação para o crime seria essa inclinação política. Adélio foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014, mas sempre afirmou que agiu “a mando de Deus” — e o partido sempre condenou o atentado.

Logo em sua introdução na trama, Aurélio detalha sua trajetória política para seus recrutadores. Nessa passagem, ele afirma que esteve com um grupo identificado como F.L.P. (Far Left Progressives, ou Progressistas da Extrema Esquerda) e “até com os marxistas”, mas que desistiu do grupo porque eles usavam “drogas demais”. Veja a tradução:

AURÉLIO: Eu estive com os Socialistas Radicais, meu amigo. Depois o F.L.P. (então, levanta-se, explica)

AURÉLIO: Eu estive até com os Marxistas, mas eles usam drogas demais. O F.L.P. me recrutou de volta, eu quebrei cabeças para eles. Se algo precisa ser feito, Aurélio Barba cuida disso. Pelo povo! Pela revolução!

Mais adiante na trama, Aurélio volta a ser vinculado à esquerda por meio de uma investigação jornalística feita pela personagem Lara Clarke. Ao investigar o passado do agressor, ela afirma que ele possui um "profundo histórico político" e está conectado a vários partidos de esquerda, mencionando especificamente o F.L.P., que ela descreve como tendo laços com o partido que dominava a política brasileira naquele momento — em uma sugestão de que os grupos seriam o PSOL e o PT.

‘Pílulas mágicas’ de Damares

Em Dark Horse, a ex-ministra e atual senadora Damares Alves (Republicanos) é vivida pela personagem Dolores, uma mulher mística — branca, mas com dreadlocks nos cabelos e visual meio “xamânico”, segundo integrantes da produção — que dá a Bolsonaro “pílulas mágicas” para ajudá-lo na recuperação. Confira a tradução:

DOLORES: Uma febre está chegando.

Ela tira um pequeno saco plástico com pílulas — não fabricadas comercialmente, rústicas, como se tivessem sido feitas em sua cozinha.

DOLORES (CONT.): Estas vão te proteger.

Ela lhe entrega um copo de água da mesa.

MICHELLE: Não, Jair...

Ele abre um sorriso, despreocupado, levanta o copo para todos e engole duas pílulas. Ele se vira e vê que Dolores se foi. Ele olha ao redor, assim como os outros, mas ela recuou por algum beco escuro.

BOLSONARO: Para onde ela foi?!

EDUARDO: Sumiu. Como um fantasma!

Essa cena ganha relevância mais tarde na história, quando o cirurgião Dr. Tavares pergunta sobre os medicamentos que Bolsonaro estava tomando. Ao saber da mulher misteriosa e das pílulas caseiras, o médico afirma que "ela pode ter salvado a vida dele", referindo-se a elas como um tipo de antibiótico.

Dolores reaparece no hospital perto do final do roteiro, para visitar Bolsonaro na UTI e entregar a ele mais pílulas para ajudá-lo a ter forças para participar de um debate. Ela reforça sua crença religiosa, afirmando que Deus o poupou para a nação.

Briga com violão

O ex-ministro Gilson Machado é representado pelo personagem Zico. No roteiro, Zico é descrito como um membro da equipe de Bolsonaro que acompanha o protagonista em diversos momentos da campanha e durante sua recuperação no hospital, sempre tocando um instrumento musical e cantando para animar o ambiente. Embora Gilson Machado seja conhecido por tocar acordeão, no roteiro o personagem Zico toca violão.

Na trama, enquanto Bolsonaro está internado, uma vigília de centenas de apoiadores reza e torce pelo ex-presidente do lado de fora do hospital, até que um grupo de “esquerdistas” chega para atacar o acampamento. Nesse momento, Gilson aparece para defender os bolsonaristas. No momento da filmagem, de improviso, surgiu a ideia de que Zico “lutasse com a música”. Ele, assim, começa a batalha tocando uma canção para inspirar seus aliados, depois passa a agredir os invasores com o instrumento. Veja abaixo:

UM APOIADOR empurra um ARRUACEIRO no rosto, e é atingido por um porrete por um BANDIDO atrás dele. Ele cai. DOIS BANDIDOS se aproximam para espancá-lo.

DOIS BANDIDOS avançam contra Zico enquanto ele toca seu violão. Zico para de tocar, GOLPEIA OS DOIS HOMENS COM SEU VIOLÃO, e eles recuam.

BOMBAS DE FUMAÇA explodem, lançadas pelos bandidos; a fumaça que sobe ofusca tudo.

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