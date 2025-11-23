Dom, 23 de Novembro

PRISÃO DE BOLSONARO

Médica que receitou remédio apontado como causador de alucinação visita Bolsonaro na PF

Marina Pasolini foi apontada pelo próprio Bolsonaro como a responsável por receitar medicamento que causou episódio de alucinação

Jair Bolsonaro foi preso neste sábado (22)Jair Bolsonaro foi preso neste sábado (22) - Foto: Sergio Lima / AFP

A médica responsável por receitar o medicamento apontado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro como causador do episódio de alucinação que o levou a usar um ferro de solda na sua tornozeleira eletrônica foi até a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, para visitar Bolsonaro.

De acordo com o ex-presidente, na sua audiência de custódia, Marina Pasolini receitou a Sertralina sem se comunicar com os demais médicos, causando uma reação com o outro medicamento que estava sendo administrado para Bolsonaro contra a crise de soluços que vinha sofrendo.

No depoimento, Bolsonaro falou que teve um episódio de alucinação em que imaginou existir uma escuta dentro do equipamento.

Na chegada à Superintendência, Marina Pasolini afirmou apenas que irá apenas avaliar o ex-presidente.

Em boletim médico divulgado pelos outros dois médicos que acompanham o presidente, Claudio Birolini e Leandro Echenique afirmaram que Bolsonaro faz uso de diversos medicamentos em decorrência das internações e cirurgias realizadas desde 2018.

"Na noite de sexta-feira, dia 21 de novembro, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento Pregabalina, receitado por outra médica, com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem o conhecimento ou consentimento dessa equipe", afirmaram os médicos.

A Pregabalina apresenta uma interação com os outros medicamentos que ele utiliza para tratamento dos soluços (Clorpromazina e Gabapentina), com efeitos colaterais que incluem a alteração de estado mental, desorientação e alucinações. Os médicos afirmaram ainda que o medicamento foi suspenso imediatamente.

