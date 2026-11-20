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Política Médico de Bolsonaro diz que exame mostrou obstrução 'quase total' do intestino e avalia cirurgia Ex-presidente está internado em hospital de Brasília após apresentar dores abdominais; equipe médica deve decidir próximos passos do tratamento neste sábado

O médico Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta sexta-feira que uma tomografia identificou uma obstrução "quase total" do intestino delgado de Bolsonaro. O ex-presidente foi levado ao hospital DF Star, em Brasília, após apresentar dores abdominais e vai continuar internado durante a noite, sem previsão de alta.

Segundo o médico, existe a possibilidade de uma nova cirurgia, mas a equipe deve aguardar a evolução do quadro nas próximas 24 horas para decidir os próximos passos do tratamento.

— A tomografia mostra, sim, uma obstrução quase que total, mas parcial, do intestino delgado, com aderências na parede abdominal — afirmou Caiado, em entrevista a jornalistas na entrada do hospital.

Segundo o médico, Bolsonaro começou a apresentar dores abdominais no início da manhã desta sexta-feira, acompanhadas de distensão abdominal. O quadro piorou ao longo do dia, quando Caiado foi chamado à residência do ex-presidente para avaliá-lo. Após a avaliação, o médico decidiu encaminhá-lo ao hospital.

— Eu fui chamado na residência para avaliá-lo e imediatamente percebi que se tratava, provavelmente, do que nós chamamos de abdômen agudo. E a primeira suspeita clínica, pelo histórico que ele tem de cirurgias, que vocês conhecem bem, desses últimos oito anos, a suspeita inicial é de uma obstrução intestinal — explicou.

Caiado afirmou que a equipe médica decidiu manter Bolsonaro sob medicação e observação até este sábado, quando deverá ser definida a melhor opção para o tratamento.

O boletim médico divulgado pelo hospital por volta das 18h desta sexta-feira informou que Bolsonaro deu entrada na unidade com "quadro de dor e distensão abdominal" e que estava internado para a realização de exames e "investigação diagnóstica".

Bolsonaro acumula um histórico de internações e procedimentos cirúrgicos desde que foi vítima de uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG). Na ocasião, precisou passar por uma cirurgia de emergência. Desde então, enfrentou episódios recorrentes de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.

O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL-SC), informou nas redes sociais que recebeu autorização especial para acompanhar o pai durante a internação. Em entrevista, Caiado confirmou que Carlos já estava no hospital e acompanhava Bolsonaro.

A equipe médica também aguarda a chegada do cirurgião Cláudio Birolini, que acompanha o histórico de saúde do ex-presidente. Segundo Caiado, a expectativa é de que o profissional chegue ainda nesta sexta-feira para participar da avaliação do quadro.

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