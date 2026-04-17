A- A+

política Médico de Bolsonaro informa "boa evolução do quadro pulmonar e digestivo" ao STF Relatório indica ainda que Bolsonaro tem mantido um dieta "rigorosa"

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma "boa evolução do quadro pulmonar e digestivo", informou o médico do ex-chefe do Executivo ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira. Segundo o cardiologista Brasil Ramos Caiado, Bolsonaro tem relatado melhora das queixas de cansaço, refluxo e dispneia (dificuldade de respirar), inclusive com maior disposição física para as atividades de rotina.

O médico relatou que foram ajustadas as doses do remédio para as crises de soluço vez que os medicamentos tem implicado em perda de equilíbrio. Segundo Caiado, a resposta da mudança é "satisfatória, até o momento".

O relatório médico indica ainda que Bolsonaro tem mantido um dieta "rigorosa, com baixo teor de acidez, hipossódica e hipogordurosa". Também tem passado por reabilitação cardiorrespiratória seis vezes por semana e fisioterapia.

As informações constam de relatório que a defesa de Bolsonaro encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes em cumprimento às regras da prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo. Ainda de acordo com o documento, o exame físico de Bolsonaro nesta semana mostrou "pressão arterial controlada, melhora discreta e progressiva na ausculta do pulmão esquerdo".

Nesta semana, o ex-presidente também teve consulta com um médico ortopedista, especialista em ombro e cotovelo. O relatório do atendimento indica que Bolsonaro teve melhora do quadro da dor e incapacidade funcional do ombro direito, mas ainda tem dor, durante a noite. Também indicou que o ex-chefe do Executivo passe por cirurgia para "fixação das lesões do manguito rotador do ombro direito e lesões associadas por via artroscópica".

Moraes autorizou a domiciliar humanitária até que Bolsonaro se recupere totalmente do quadro de broncopneumonia. A medida tem validade de 90 dias, contados a partir do dia 24. Ao final de tal prazo, Moraes vai decidir se Bolsonaro seguirá em casa ou voltará a cumprir pena na Papudinha.

Veja também