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EX-PRESIDENTE Médico diz que Bolsonaro apresenta 'melhora parcial e progressiva' de pneumonia Ex-presidente está internado há cinco dias

O cardiologista Brasil Caiado, que atende Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira que o o ex-presidente vem apresentando uma "melhora parcial e progressiva".

"É uma melhora parcial, melhorou mais do lado direito do pulmão. O lado esquerdo ainda com comprometimento moderado. A evolução é lenta, mas progressiva. Ele está apreensivo, sentiu o peso da infecção. Resultado parcial bom, e a tendência é melhorar".

O quadro já havia sido informado no boletim médico divulgado na terça-feira. Ele segue internado em uma ala semi-intensiva do hospital DF Star, em Brasília.

De acordo com o boletim de terça-feira, houve nova queda nos marcadores inflamatórios, indicando resposta ao tratamento. O quadro é considerado estável, e Bolsonaro segue sob monitoramento contínuo.

No documento, os médicos destacam que o ex-presidente “manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com nova queda nos marcadores inflamatórios” e informam que ele “segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora”.

Bolsonaro foi transferido na tarde de segunda-feira para uma nova acomodação dentro da UTI, considerada mais adequada ao seu quadro clínico atual.

Bolsonaro está internado desde sexta-feira, quando passou mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, onde cumpre prisão. Ele deu entrada no hospital com febre, vômitos e baixa saturação de oxigênio.

Segundo os médicos, o ex-presidente foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração e segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, além de fisioterapia respiratória e motora.

No boletim anterior, divulgado no domingo, a equipe médica havia registrado estabilidade clínica, mas com elevação dos marcadores inflamatórios, o que levou à ampliação da cobertura antibiótica. A melhora observada desde então indica evolução favorável do quadro.

Nos bastidores, aliados avaliam que a evolução clínica pode ser usada pela defesa do ex-presidente para reforçar um eventual pedido de prisão domiciliar ao Supremo Tribunal Federal por razões humanitárias.

Como mostrou o GLOBO, interlocutores do ex-presidente passaram a procurar ministros do STF em uma tentativa de sensibilizar a Corte. O filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, esteve com o ministro Alexandre de Moraes na terça-feira.

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