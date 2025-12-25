A- A+

EX-PRESIDENTE Médico diz que resolver questão do soluço de Bolsonaro é "ponto central" As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 25, após a cirurgia de hérnia realizada no Hospital DF Star, em Brasília

O médico cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar uma hérnia inguinal bilateral, afirmou que até a segunda-feira, 29, deve ser avaliada a possibilidade de Bolsonaro realizar um procedimento para tratar dos soluços. Segundo ele, a questão é "central" para a equipe médica.

As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 25, após a cirurgia de hérnia realizada no Hospital DF Star, em Brasília. "Até segunda-feira, como nós estamos inserindo um novo tratamento e mais otimizado, nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçada a redução do soluço, o quadro do soluço", disse.





Caiado prosseguiu: "O soluço é um sintoma dele que preocupa muito porque gera muito cansaço nele, prejudica o sono. Quer dizer, você nos pós-operatório, precisa do organismo se recuperar, e ele está sendo praticamente agredido por esse soluço".

O médico continuou: "É uma preocupação recorrente nossa e dele também. Mas nós estamos muito de olho nisso aí. É um ponto central hoje, além da cirurgia, é essa questão de resolvermos a questão do soluço, na medida que for possível, sempre lembrando: sendo menos invasivo possível. Por isso que a gente vai reavaliar na segunda-feira".

Veja também