EMERGÊNCIA Médico é chamado à casa de Bolsonaro após família relatar nova crise de soluços e vômitos Ex-presidente passa por mal-estar horas depois de visita do governador Tarcísio de Freitas

A família de Jair Bolsonaro acionou o médico Cláudio Birolini, responsável pela última cirurgia abdominal do ex-presidente, para atendê-lo em casa, em Brasília, após relatar uma piora em seu estado de saúde no início da noite desta segunda-feira (29).

Segundo publicação feita por seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o ex-mandatário enfrentou uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora.

Carlos afirmou que a família avalia a necessidade de levá-lo novamente ao hospital, mas que, por ora, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro conseguiu deixá-lo mais confortável enquanto aguardam a chegada do profissional de saúde.

“O médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele”, escreveu o vereador em sua conta na rede social X.

Em contato, a equipe médica de Bolsonaro informou que ainda não há um posicionamento oficial sobre o quadro, mas confirmou que boletins serão divulgados assim que houver uma avaliação mais precisa.

A sinalização é de que, apesar da gravidade relatada pela família, ainda não há definição sobre a necessidade de transferência para uma unidade hospitalar.

Desde que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista de 8 de janeiro, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar no condomínio em que reside no Lago Sul, em Brasília.

A rotina de visitas de aliados, filhos e correligionários tem se intensificado, mas relatos sobre sua saúde voltaram a ganhar destaque. Hoje mesmo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou ser “triste” ver o padrinho nesta situação.

— Presidente está passando por um momento difícil. É muito triste. A gente conversando e ele soluçando o tempo todo

Não é a primeira vez que Bolsonaro apresenta crises de saúde em sua residência. Há duas semanas, ele foi internado com um quadro similar. Os soluços são complicações recorrentes no sistema digestivo, resultado da facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.

A nova crise ocorre apenas horas depois de Bolsonaro ter recebido Tarcísio, e dois de seus filhos, Flávio e Jair Renan, em almoço no mesmo condomínio. Na ocasião, além de conversas sobre política e eleições de 2026, interlocutores relataram que o ex-presidente parecia abatido.

