CIRURGIA Médicos finalizam procedimento para amenizar crises de soluço de Bolsonaro, diz Michelle O procedimento durou cerca de uma hora

Terminou por volta das 15h05 desta segunda, 29, o procedimento ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido com vistas a amenizar as crises de soluço do ex-chefe do Executivo. A informação foi divulgada pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, em seu perfil no Instagram.

Na postagem, Michelle disse estar aguardando a subida do marido para o quarto no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento durou cerca de uma hora.

Bolsonaro passou pelo primeiro procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico do sábado, 27. Na ocasião, o procedimento foi focado no nervo direito. Hoje, o tratamento focou no lado esquerdo do nervo.

Mais cedo, um dos filhos do ex-presidente, Jair Renan, esteve no hospital para ver o pai. Ao sair, disse a jornalistas: "Meu pai não está bem, se estivesse bem não estava fazendo a cirurgia"

