Medida cautelar: Justiça dá 5 dias para ex-vereador Gabriel Monteiro colocar tornozeleira eletrônica

O ex-vereador e youtuber Gabriel Monteiro, preso desde novembro de 2022, deixou o presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira. Ele foi beneficiado por uma decisão da 34ª Vara Criminal do Rio, que concedeu liberdade ao ex-parlamentar, com medidas cautelares.

— Acredito que Deus está fazendo Justiça por mim — disse Monteiro, ao deixar a cadeia.

Monteiro terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o Rio. A Justiça também determinou o comparecimento periódico em juízo e a proibição de manter contato com a vítima — o ex-vereador foi acusado de forçar relações sexuais com uma mulher de 22 anos após lhe apontar uma arma, em julho de 2022. Ele ainda teria tentado filmar a relação sexual.





O processo corre em segredo de Justiça. O ex-vereador tem cinco dias para se apresentar para a colocação da tornozeleira. Ele foi preso em novembro de 2022, após se apresentar a uma delegacia em Niterói. Na ocasião, ele já havia perdido seu mandato de vereador, por quebra de decoro parlamentar.

De acordo com o RJ2, da TV Globo, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou, por unanimidade, recurso da defesa, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares.

Mandato polêmico

Ex-integrante do grupo Movimento Brasil Livre (MBL), Monteiro foi o terceiro vereador mais votado do Rio em 2020 pelo PSD (depois foi para o PL), ficando atrás de Carlos Bolsonaro (então do Republicanos, hoje no PL) e Tarcísio Motta (PSOL).

Durante o mandato, criou polêmica ao invadir instalações públicas sob o pretexto de fiscalizar as condições de funcionamento desses locais. Sempre cercado por assessores, produzia imagens para seus vídeos monetizados nas redes sociais. A estimativa é que faturava R$ 300 mil por mês com as produções.

