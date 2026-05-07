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Entrevista "Medidas do governo têm combatido impactos da crise internacional", afirma Tomé Franca Recém-empossado como ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Recém-empossado como ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca avalia que o governo Lula deixa um saldo muito positivo para a área. Fiel aliado do ex-ministro Sílvio Costa Filho (Republicanos), o agora titular defende as medidas da gestão para amenizar os efeitos da crise internacional e da guerra entre Estados Unidos e Irã, que tem o petróleo como pano de fundo. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele celebra o crescimento de 30% de passageiros nos últimos três anos e avalia os desafios para manter o setor em alta.

O senhor assumiu o ministério há um mês, mas acompanha a paste desde o período de Sílvio Costa Filho. Como avalia o desempenho do governo nesses três anos?

O ministro Sílvio Costa Filho realizou um trabalho extraordinário, com entregas pendentes no setor de portos e aeroportos, e também de hidrovias. Foi o período que mais tivemos leilões no setor portuário, alcançamos recordes do número de passageiros, e tivemos uma redução da tarifa média das passagens nos últimos três anos. Quando o presidente Lula assumiu o governo, tínhamos 98 milhões de passageiros em 2022. No ano passado alcançamos 130 milhões, ou seja, mais de 30 milhões de novas passagens vendidas no Brasil. Isso significa mais brasileiros voando, mais cidades conectadas, mais acesso a viajar de avião.

O preço da passagem aérea é um dos itens muito contestados. O governo tem como agir para conter isso?

É importante esclarecer que o papel do governo não é controlar o preço. O Brasil cresceu o número de passageiros no transporte aéreo no momento em que houve uma desregularização do setor. Antigamente tínhamos o governo controlando o valor de passagem e quais cidades eram conectadas. Isso fez com que a aviação ficasse sempre com um teto, gerava menos competitividade no mercado e menos atratividade para que as companhias pudessem se instalar no Brasil. Hoje, vivemos um crescimento do número de cidades conectadas e do número de passageiros. A política pública é nesse sentido, de buscar que o mercado possa se regulamentar. Então a intenção do governo com essas políticas que nós implementamos recentemente para combater os impactos da crise internacional é no sentido de que ela não venha a impactar diretamente no crescimento do preço das passagens. E esse objetivo a gente tem alcançado no primeiro momento.

Há quem aponte que a aviação brasileira tem passagens caras e os serviços estão piores. Qual a sua avaliação?

Não é isso que os dados oficiais apontam. As passagens estão mais baratas, há três anos consecutivos nós temos a tarifa média reduzida. São dados oficiais, incontestáveis. Com relação à qualidade do serviço, a gente precisa que o passageiro possa avaliar. E os dados das pesquisas de avaliação da qualidade do serviço aéreo são crescentes também nos últimos anos, portanto os passageiros têm avaliado positivamente a qualidade do serviço das companhias aéreas e dos aeroportos que operam no Brasil. Isso não significa dizer que a gente não precisa melhorar, que não tenha falhas, que não possamos perseguir avanços importantes para que o passageiro possa ter um serviço de melhor qualidade. Esse é o trabalho que a gente tem feito com as políticas públicas do ministério e vamos continuar focados nas melhores condições do ambiente comercial.

A guerra dos Estados Unidos com o Irã afeta os preços dos combustíveis no mundo, e consequentemente das passagens aéreas. Como lidar com essa questão geopolítica?

Quando a gente tem uma guerra que envolve a questão do custo do petróleo, termina aumentando o custo do combustível da aviação, e isso naturalmente repercute no preço da passagem. Você sabe que 40% do custo da operação do transporte aéreo é o custo QAV, que é o combustível utilizado nos aviões para locomoção. Quando tem aumento do petróleo, aumenta o QAV e repercute no preço da passagem.

Quais medidas foram tomadas?

Por orientação do presidente Lula, zeramos os impostos federais de PIS e Cofins no combustível da aviação, no mês passado. Criamos linhas de crédito para cada companhia aérea, de R$ 2,5 bilhões para compra de combustível e R$ 1 bilhão para o financiamento do capital de giro. E fizemos uma parceria com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pernambucano também, para o adiamento das taxas de navegação, que são pagas mensalmente pelas companhias aéreas à Força Aérea Brasileira (FAB). Fizemos uma negociação para que essas tarifas fossem pagas somente em dezembro, para que as companhias tenham um fluxo de caixa maior e assim reduzir o impacto do aumento do combustível nas passagens.

Essas medidas podem zerar o impacto da guerra?

O que o presidente Lula o governo do Brasil deseja com essas medidas não é beneficiar a companhia aérea, mas beneficiar o passageiro, para que ele não seja impactado com o aumento do custo da passagem já no primeiro momento. É importante deixar claro que elas não zeram o impacto da crise internacional. Elas têm como objetivo reduzir esse impacto, e são medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Brasil. Isso faz com que a gente possa tentar passar esse cenário de crise internacional e desejar que essa guerra termine o mais rápido possível, que tenhamos um ambiente de paz, com os custos de combustível também normalizados, e assim continuar a curva de crescimento do número de acesso dos brasileiros ao transporte aéreo.

Qual o grande legado que a gestão deixará para o setor?

Não quero fazer um debate político, mas uma análise dos fatos, comparando os investimentos dos quatro anos do governo passado e os últimos três anos. Em infraestrutura portuária, nós saímos de R$ 1,4 bilhão para R$ 3,1 bilhões de investimentos públicos no governo Lula. E o que mais surpreende são os investimentos privados. Saltamos de R$ 7,4 bilhões nos quatro anos do governo passado para quase R$ 40 bilhões neste governo, um salto extraordinário. Na área de aeroportos, saltamos de R$ 600 milhões para mais de R$ 1 bilhão. E nos investimentos privados, saímos de R$ 4 bilhões para quase R$ 9 bilhões. Portanto, os números não retratam uma discussão política, mas uma constatação dos fatos. Nunca se investiu tanto em infraestrutura de aeroportos e de portos no Brasil como se foi investido nos três anos do governo do presidente Lula.

A que se pode atribuir esses aumentos de investimentos?

Isso se dá muito numa política pública de parceria com o setor privado. Cada vez mais a gente tem estimulado o setor privado a fazer os investimentos que são necessários para o crescimento da infraestrutura. E hoje o empresário confia no Brasil, ele identifica um ambiente regulatório estável, segurança jurídica para investir, para aportar capital na ordem de R$ 40 bilhões no setor portuário e de R$ 9 bilhões no setor aeroportuário, quase R$ 50 milhões investidos em três anos, porque tem segurança jurídica, estabilidade regulatória e confiança no governo, um ambiente econômico que favorece esses investimentos. E mais do que isso, estabilidade institucional. Então nós acreditamos nessa parceria e trabalhamos para que mais empresas possam se instalar no nosso país.

Falando em Pernambuco, como o estado se beneficiou nessa área?

Nós fizemos no início do governo do presidente Lula uma entrega de R$ 500 milhões na requalificação e ampliação do Aeroporto do Recife, aquele crescimento especialmente no Terminal Internacional, mas também do Terminal Doméstico. Recentemente anunciamos, junto com a Prefeitura do Recife e com a Aena, empresa espanhola que administra o aeroporto do Recife, os empreendimentos imobiliários no entorno do terminal, mais de R$ 500 milhões. Ainda no ano passado, também sob a liderança do ministro Silvio, fizemos um investimento de R$ 60 milhões para requalificação do Aeroporto de Petrolina, e recentemente R$ 80 milhões para os aeroportos de Garanhuns, Serra Talhada e Araripina, através do programa Ampliar, também com a mudança da gestão para a GRU Airport, maior operadora de aeroportos do Brasil. Portanto, isso é política pública na veia, gerando mais crescimento, oportunidade e desenvolvimento.

E para os portos de Suape e do Recife?

Fizemos a entrega de R$ 200 milhões da dragagem do Porto de Suape, sendo R$ 100 milhões do governo federal e R$ 100 milhões do Governo do Estado. Recentemente demos ordem de serviço com mais R$ 100 milhões para dragagem do Porto do Recife, outros R$ 15 milhões para defensas, que são instrumentos para proteção do navio quando ancorar no berço do porto. Portanto investimentos de mais de R$ 200 milhões nos portos de Pernambuco realizados pelo governo do presidente Lula, através do Ministério de Portos e Aeroportos.

O ministério promoveu muitos leilões de portos e aeroportos nos últimos anos. Qual a expectativa para este ano?

A gente tem uma carteira de leilões importantes para 2026. Cerca de 13 a 15 leilões portuários, incluindo o leilão do Tecon Santos 10, que é o maior. Estamos trabalhando junto com a Autoridade Portuária do Recife para colocarmos o terminal de passageiros do Porto do Recife para leilão. É importante ter um terminal mais qualificado, mais confortável para que o turista que chega através da temporada de cruzeiros possa ser melhor recebido no Recife. E temos leilões no Brasil inteiro, em Maceió, Fortaleza, e São Sebastião, em São Paulo. Temos, ainda neste ano, o leilão do Aeroporto de Brasília, que deve acontecer no início de dezembro. Recentemente fizemos o leilão do Galeão, no Rio de Janeiro, com a vitória da Aena. Foram quase R$ 3 bilhões no leilão, 210% de ágio da proposta inicial. E queremos ainda fazer uma segunda rodada do programa Ampliar, com mais alguns aeroportos regionais ainda no segundo semestre. Portanto, há muito trabalho pela frente em favor da infraestrutura de portos e de aeroportos do Brasil.

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