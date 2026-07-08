A- A+

FAMÍLIA BOLSONARO Meio/Ideia: Seis em cada dez brasileiros veem declarações de Michelle sobre Flávio como verdadeiras Ex-primeira-dama afirmou em vídeo que enteado a desrespeitou e ainda criticou aliança do PL no Ceará com Ciro Gomes

Seis em cada dez brasileiros (64%) consideram como verdadeiras as declarações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) sobre o enteado Flávio Bolsonaro (PL). É o que indica uma pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira. O vídeo da ex-presidente do PL Mulher publicado nas redes sociais no mês passado, em que ela acusa o pré-candidato à Presidência de desrespeitá-la, abriu uma nova crise na pré-campanha do senador.

O levantamento aponta que, para 29%, as declarações de Michelle são totalmente verdadeiras e, para 35%, são mais verdadeiras do que falsas. Enquanto isso, 29% apontaram as falas da ex-primeira-dama como mais falsas que verdadeiras, e 0,3% classificaram como totalmente falsas. Outros 6,6% não souberam responder.

A sondagem também captou o impacto do vídeo de Michelle para a confiança dos brasileiros na mulher de Jair Bolsonaro. Pensando especificamente no episódio, 44,4% apontaram que a publicação não aumentou nem diminuiu a confiança nela. Já 23,4% disseram que o vídeo aumentou a confiança e 17,3%, que diminuiu. Nesse tema, 14,9% não souberam responder.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 pessoas em todo o país, entre os dias 3 a 6 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05628/2026.

Novo revés para pré-campanha

A crise aberta pela ex-primeira-dama ao tornar público o desentendimento com Flávio expôs divisões no bolsonarismo e atrapalhou o movimento de busca pelo eleitorado feminino, de acordo com integrantes da pré-campanha do senador à Presidência. Reservadamente, aliados avaliam que o episódio do vídeo atingiu um dos principais pilares do projeto eleitoral do parlamentar, que vem buscando ampliar sua presença além do núcleo mais fiel de apoio.

Desde o início do ano, pesquisas internas vêm orientando Flávio a uma estratégia voltada para mulheres, que representam mais da metade do eleitorado. Pesquisa Genial/Quaest divulgada no mês passado mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto nesse segmento, contra 24% de Flávio (essa diferença era de 39% a 29% no quadro geral).

É nesse ponto que Michelle é vista como um ativo eleitoral difícil de substituir. Além de falar com mais facilidade ao eleitorado feminino, a ex-primeira-dama comandava o PL Mulher desde 2023 — deixou o cargo em meio à repercussão pública do vídeo — e percorria o país estruturando diretórios, identificando novas lideranças e fortalecendo a presença da sigla entre mulheres conservadoras.

Um aliado resume a preocupação dizendo que o episódio atinge justamente um eleitorado que Flávio “não pode perder de jeito nenhum”. Na avaliação desse interlocutor, Michelle leva consigo uma parcela importante de mulheres evangélicas. O segmento religioso também preocupa o senador. O pastor Robson Rodovalho afirmou em entrevista à newsletter Jogo Político, do Globo, que “o evangélico perdeu a confiança em Flávio por não falar a verdade sobre Vorcaro”, se referindo aos áudios em que o pré-candidato pede dinheiro ao dono do Master para a cinebiografia sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo de 27 minutos, Michelle disse ter sido maltratada por Flávio, reafirma sua discordância sobre o apoio do PL a Ciro Gomes no Ceará e destacou seu trabalho com as mulheres do partido. No cenário da gravação, ela expõe objetos religiosos e mensagens bíblicas, reforçando sua relação com o segmento evangélico.

A fala de Michelle dizendo ter sido “maltratada” gerou especial preocupação. Poucas horas depois, Flávio publicou nas redes sociais um vídeo em que afirmou nunca ter desrespeitado uma mulher.

Flávio abriu seu texto de resposta lembrando que é “casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na vida”. Poucos minutos depois, sua mulher, Fernanda, saiu em defesa do marido, “um pai dedicado às duas filhas”.

O abalo provocado pelo vídeo deixou o senador irritado, segundo aliados, que afirmam que ele foi surpreendido. Ele disse a interlocutores que jamais havia sido desrespeitoso dessa forma, em público. O PL tenta contornar o atrito.

Agora, aliados admitem que a discussão sobre a vice ganhou novo peso. Embora a definição estivesse prevista apenas para uma etapa posterior da campanha, interlocutores afirmam que a repercussão do vídeo reforçou a necessidade de acelerar essa escolha.

Veja também