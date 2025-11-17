Seg, 17 de Novembro

Justiça

Mendonça afirma que outros ministros do STF praticam "ativismo judicial"

Em evento em São Paulo, magistrado criticou postura de colegas em decisões da corte: "tem que aplicar a lei"

O ministro do STF André Mendonça deu como exemplo o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais frente ao Marco Civil da InternetO ministro do STF André Mendonça deu como exemplo o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais frente ao Marco Civil da Internet - Foto: Carlos Moura/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), alegou nesta segunda-feira, 17, que colegas da Corte agem com ativismo judicial em alguns casos e defendem a prática. A fala ocorreu durante almoço com empresários organizado pelo grupo Lide, em São Paulo.

— Tem que ter lei, tem que aplicar a lei. O grande problema é compreender que cabe ao Judiciário dar a última palavra e criar os próprios marcos limitadores — declarou o ministro.

Em seguida, Mendonça deu como exemplo o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais frente ao Marco Civil da Internet, concluído em junho deste ano.

Por maioria, o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade de um artigo, de modo a exigir uma atuação preventiva mesmo sem notificação da Justiça em conteúdos graves, como pornografia infantil, terrorismo e crimes contra o Estado de Direito.

— Com a devida vênia da maioria que se formou, na própria decisão do marco civil da internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. E os próprios colegas têm defendido esse ativismo. Eu não defendo — disse ele.

Mendonça fez as declarações nesta segunda do Almoço Empresarial Lide, em São Paulo. O encontro reuniu empresários, executivos e autoridades para discutir temas ligados à segurança jurídica e ao ambiente de negócios no Brasil.

