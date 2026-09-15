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Mendonça aponta atuação de 'PF paralela' durante discussão sobre caso Moraes no plenário do STF

Tema provocou embate no julgamento sobre caso Moraes; Gilmar chamou afastamento da cúpula da corporação de 'vexame', enquanto Fux defendeu reação

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Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que existe uma "PF paralela" em atuação no paísMinistro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que existe uma "PF paralela" em atuação no país - Foto: TV Justiça/Reprodução

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (15) que existe uma “PF paralela” em atuação no país e disse que integrantes da Corte são alvo de monitoramento. A declaração foi feita em meio a um embate no plenário sobre a atuação da Polícia Federal e a decisão do magistrado de afastar o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência, Leandro Almada.

"Nós temos hoje uma PF paralela, uma PF paralela, com monitoramento de ministros. Não pense que você está salvo não, ministro", afirmou Mendonça.

A atuação da PF se tornou um dos pontos de maior tensão da sessão convocada para discutir a investigação envolvendo mensagens atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Antes da declaração de Mendonça, Gilmar Mendes fez duras críticas à decisão que afastou integrantes da cúpula da corporação.

Gilmar afirmou que, por sua experiência como magistrado, já esperava uma reação à medida e classificou o afastamento do diretor-geral da PF como um “vexame”.

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"Qualquer cidadão que tenha o mínimo de noção do que significa a Polícia Federal não faria o afastamento de um diretor-geral. É como afastar o diretor da Nasa ou tirar o comandante do Exército. Não se faz. O sujeito tem que se algemar antes de fazer esse tipo de coisa. Tem que pedir a Deus que interceda. Esse tipo de vexame é de uma falta de noção, de uma gravidade que eu jamais vi", afirmou Gilmar.

Luiz Fux, por outro lado, saiu em defesa da reação de Mendonça à atuação da corporação. Segundo o ministro, a PF havia chegado ao ponto de “peitar” um integrante do Supremo e poderia estar sendo instrumentalizada contra a Corte.

"Nunca se imaginou a Polícia Federal peitar um ministro do Supremo Tribunal Federal, e era isso que estava acontecendo, sem prejuízo de ela instrumentalizar posições para degradar a Corte", afirmou Fux.

Foi nesse contexto que Mendonça afirmou existir uma “PF paralela” e mencionou o monitoramento de ministros.

Mendonça determinou o afastamento de Andrei Rodrigues e Leandro Almada. No dia seguinte, Flávio Dino determinou a reintegração dos dois. Diante das decisões conflitantes, o presidente do STF, Edson Fachin, suspendeu ambas, manteve a cúpula da PF nos cargos e levou a disputa ao plenário.

A sessão extraordinária desta terça-feira foi convocada para o Supremo decidir os rumos da investigação aberta a partir do relatório da PF sobre as mensagens de Vorcaro atribuídas a Moraes. O plenário analisa a validade das medidas adotadas no caso e o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para anular o procedimento.

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