A- A+

Supremo Tribunal Federal Mendonça apresenta notas fiscais de R$ 26,4 mil em alfaiataria para rebater áudio de advogado Documento cita gasto de R$ 10,5 mil, atribuído à esposa de Mendonça, no dia em que advogado afirmou ter levado o ministro do STF para fazer um terno

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, apresentou notas fiscais de R$ 26,4 mil, emitidas por uma alfaiataria de São Paulo, para rebater os diálogos em que um advogado diz ao banqueiro Daniel Vorcaro que levou o ministro para experimentar ternos em uma loja em São Paulo.

Os documentos foram emitidos em nome da esposa de Mendonça. O primeiro deles descreve a compra de camisas sob medida, no valor de R$ 990 cada, e um terno cinza de R$ 10,5 mil. Esta nota foi emitida no dia 8 de fevereiro. Os produtos totalizaram R$ 16,6 mil, mas foi aplicado um desconto de R$ 165.

Conforme revelou o portal ICL, neste mesmo dia o advogado Ciro Rochas Soares enviou a Vorcaro uma mensagem dizendo que levou Mendonça ao alfaiate. "Fala, Vorcarinho, trabalhando por você! Levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno", disse, em áudio.

Já a segunda nota fiscal que tem sido apresentada por Mendonça, no valor de R$ 11 mil, descreve a compra de dois blazeres sob medida. O documento foi emitido no dia 28 de fevereiro do ano passado.

O ministro disse em nota ter se reunido com o banqueiro Daniel Vorcaro uma vez, em março de 2025. Em nota, o gabinete de Mendonça afirmou que o encontro tratou de uma ação que "discutia créditos de precatórios de interesse do banco, mas que se encontrava, na exata data da reunião, com pedido de vista de outro ministro". Mendonça diz que se "limitou" a ouvir Vorcaro.

O encontro ocorreu antes de Mendonça virar relator do caso Master na Corte, o que ocorreu em fevereiro de 2026.

"O ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro", escreveu o gabinete.

Veja também