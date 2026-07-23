Mendonça autoriza inquérito da PF para investigar financiamento de Dark Horse, filme sobre Bolsonaro

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar os repasses de recursos destinados à produção do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A investigação busca esclarecer se o dinheiro enviado ao exterior para financiar o longa teve, na prática, outra destinação.

A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, com parecer favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ao analisar a solicitação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou haver elementos suficientes para a instauração de uma investigação formal sobre os repasses.

O caso ganhou repercussão após o site The Intercept Brasil divulgar um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, solicita recursos ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, sob o argumento de financiar a produção do filme.

O caso ganhou repercussão após o site The Intercept Brasil divulgar um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, solicita recursos ao empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, sob o argumento de financiar a produção do filme.

Uma das principais suspeitas da PF é que parte desses valores possa ter sido utilizada para custear despesas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Os investigadores também querem verificar se os recursos financiaram outras iniciativas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao governo do presidente americano Donald Trump.

De acordo com a linha de investigação, os recursos teriam sido transferidos pela empresa Entre Investimentos e Participações, ligada a Daniel Vorcaro, para um fundo sediado no Texas e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro.

A Polícia Federal pretende verificar se os valores efetivamente foram empregados na produção cinematográfica ou se parte deles acabou sendo desviada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ex-deputado mudou-se para o país alegando perseguição do ministro Alexandre de Moraes e nega qualquer irregularidade. Em manifestações públicas, também afirmou que teve contas bancárias bloqueadas, inclusive as de sua esposa.

Quando vieram à tona as informações sobre o financiamento do filme, Flávio Bolsonaro negou que os recursos tenham sido destinados ao irmão. Em nota, o senador afirmou ser "falsa a insinuação de que recursos tenham sido destinados a Eduardo Bolsonaro" e sustentou que "os aportes foram direcionados a um fundo específico da produção, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos".

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