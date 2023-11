A- A+

Justiça Mendonça autoriza PF a intimar deputada bolsonarista sobre foto armada com referência a Lula Júlia Zanatta é alvo de ação por publicação que mostra mão com quatro dedos baleada

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) seja intimada para, caso queira, prestar esclarecimento sobre uma foto em que ela aparece armada e faz referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A publicação foi feita em março. Zanatta postou uma foto na qual aparece armada e utilizando uma camisa que mostra uma mão com quatro dedos baleada. O texto que acompanhou a postagem fazia críticas a Lula.

Os deputados federais Alencar Santana (PT-SP) e Zeca Dirceu (PT-PR) apresentaram uma notícia-crime contra a colega no STF. Ainda em abril, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou que Zanatta fosse ouvida. Agora, Mendonça aceitou o pedido e determinou que a intimação seja feita pela Polícia Federal (PF).

"Determino que a autoridade policial, em até 15 dias, intime a deputada federal Julia Pedroso Zanatta para, querendo, prestar depoimento e os esclarecimentos cabíveis", escreveu o ministro.

Também em março, Zanatta apresentou ao STF uma queixa-crime contra seis deputados — incluindo Santana e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR) — afirmando ser vítima de calúnia no episódio, alegando que "em momento algum incitou a violência" A PGR defendeu o arquivamento do pedido. O relator também é Mendonça, que ainda não decidiu.

