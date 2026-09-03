A- A+

Supremo Tribunal Federal Mendonça deixa sociedade de instituto que atua na área da educação Gabinete do ministro diz que saída ocorre sem 'qualquer contrapartida financeira'

O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta quinta-feira (3) que deixou a sociedade do Instituto Iter, que foi fundado por ele e atua na área da educação. O gabinete do ministro informou em nota que a saída ocorre sem "qualquer contrapartida financeira".

"O ministro André Mendonça decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter, cedendo a totalidade de suas cotas e de sua esposa, sem qualquer contrapartida financeira. As cotas, e eventuais valores a elas correspondentes, permanecerão integralmente destinados a fins sociais e educacionais, conforme o ministro já havia decidido e anunciado no início deste ano", diz a nota. O texto acrescenta que Mendonça "jamais auferiu lucro do instituto".

A decisão foi anunciada um dia após ele ter dito que se reuniu com o banqueiro Daniel Vorcaro uma vez, em março de 2025. O encontro tratou de uma ação que "discutia créditos de precatórios de interesse do banco, mas que se encontrava, na exata data da reunião, com pedido de vista de outro ministro". Mendonça diz que se "limitou" a ouvir Vorcaro.

O encontro ocorreu antes de Mendonça virar relator do caso Master na Corte, o que ocorreu em fevereiro de 2026.

"O ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro", escreveu o gabinete.

O portal ICL Notícias revelou nesta quarta-feira que o advogado Ciro Rocha Soares, próximo a Vorcaro, mandou mensagens ao banqueiro tratando de um possível encontro com o magistrado. As conversas foram extraídas do celular do dono do Banco Master.

“Opa, Dani!!! Preciso muito falar com você. O A.M. quer recebê-lo. E preciso agendar o quanto antes”, escreveu o advogado a Vorcaro no dia 7 de fevereiro de 2025. Em outra mensagem, acrescentou: “Muito importante sua ida nele junto comigo”.

"Marca quarta", respondeu Vorcaro.

No dia seguinte, o advogado voltou ao assunto com o banqueiro, de acordo com o portal. No mesmo dia, enviou a Vorcaro uma foto ao lado de Mendonça.

"O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo. Ele sabe, soube da situação do Banco Central toda. Eu contei. Ele já sabia que o Cezinha já tinha falado com ele", disse o defensor a Vorcaro, em possível referência ao deputado Cezinha de Madureira (PL-SP).

As mensagens, segundo o portal, mostram ainda que o advogado avisou a Vorcaro que tinha ido com Mendonça a uma alfaiataria.

"“Fala, Vorcarinho, trabalhando por você! Levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno”, disse o advogado em áudio do dia 8 de fevereiro de 2025.

Leia a íntegra da nota em que Mendonça anuncia a saída do instituto

"O ministro André Mendonça decidiu deixar a sociedade do Instituto Iter, cedendo a totalidade de suas cotas e de sua esposa, sem qualquer contrapartida financeira.

As cotas, e eventuais valores a elas correspondentes, permanecerão integralmente destinados a fins sociais e educacionais, conforme o ministro já havia decidido e anunciado no início deste ano.

Criado em 2024, o Instituto Iter será transformado em entidade sem fins lucrativos, reforçando sua vocação exclusivamente educacional e social. O ministro jamais auferiu lucro do instituto.

A decisão foi tomada em 2 de setembro de 2026, quando o ministro, em conversa com o presidente do Instituto, Victor Godoy, orientou que se tomassem as providências necessárias nos termos aqui descritos.

Nessas condições, o ministro permanecerá prestando serviços exclusivamente acadêmicos, na qualidade de professor".

Veja também