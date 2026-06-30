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STF Mendonça deve encaminhar à PGR pedido de investigação sobre financiamento do filme "Dark Horse" Notícia-crime foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve mandar entre terça (30) e quarta-feira (1°) para a Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido de investigação sobre o financiamento do filme "Dark Horse".

Cabe à cúpula do Ministério Público Federal verificar se é o caso de investigar ou não os repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do longa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O procurador-geral da República Paulo Gonet deverá avaliar a notícia-crime apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). Ele defendeu investigação de uma suposta ligação entre o financiamento do filme, as apurações envolvendo o Banco Master, a relação do senador Flávio Bolsonaro com Vorcaro e a atuação internacional do deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro.

O pedido também cita uma suposta atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A PGR deu um primeiro parecer sobre o caso, mas somente para tratar da relatoria do mesmo no STF. Inicialmente, o pedido de investigação foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que instou a PGR a se manifestar.

Em resposta, o órgão apontou que a eventual apuração deveria ficar a cargo do gabinete do ministro André Mendonça, relator da Operação Compliance Zero, que se debruça sobre o escândalo Master.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu na semana passada que o caso deveria ficar com Mendonça.

Nesses casos, é de praxe que o primeiro passo dado pelos ministros do STF seja enviar a notícia-crime à PGR. Geralmente, o prazo para a manifestação é de cinco dias, mas como o procedimento coincide com o recesso do Judiciário, Gonet pode ter mais tempo para dar seu parecer sobre o tema.

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