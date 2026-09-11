A- A+

justiça Mendonça diz a Fachin que dados do celular de Vorcaro estão lacrados no gabinete Íntegra do conteúdo do aparelho do ex-banqueiro foi solicitada pelo ministro Cristiano Zanin antes do julgamento que vai tratar de relatório que identificou Alexandre de Moraes como interlocutor de ex-dono do Banco Master em mensagens

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta sexta-feira que mantém uma "cópia de segurança" dos dados extraídos do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em seu gabinete.

Ainda segundo o ministro, os dados foram entregues pela Polícia Federal em um HD dentro de envelope lacrado, que segue "intocado até o presente momento".

A informação foi prestada ao presidente da Corte, Edson Fachin, após o ministro Cristiano Zanin pedir acesso à íntegra dos dados do celular do ex-dono do Banco Master, para que possa analisar, na próxima terça-feira, o relatório da Polícia Federal que identificou o ministro Alexandre de Moraes como interlocutor de Vorcaro em mensagens.

No mesmo documento, Mendonça diz a Fachin que o celular de Vorcaro, apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, não está "à disposição" de seu gabinete.

O ministro sustenta que, em fevereiro, logo após assumir o caso, determinou que a custódia do aparelho fosse feita nos depósitos da Polícia Federal, conforme o fluxo ordinário de trabalho da corporação.

Depois, em março, a PF entregou, "de forma voluntária e espontânea", ao gabinete um envelope lacrado com a "cópia de segurança dos dados extraídos do celular apreendido.

As informações constam de um HD encriptado que está lacrado.

Mais cedo, Zanin requereu acesso à íntegra dos dados que foram extraídos de um iPhone 17 Pro apreendido na primeira fase da Operação Compliance Zero.

Segundo o documento, o material se encontra à disposição do gabinete do ministro André Mendonça.

Zanin avaliou que os dados do celular de Vorcaro tem de ser compartilhados porque já estão abrangidos pela derrubada do sigilo dos procedimentos que estão relacionados, de alguma forma, à petição que será analisada na próxima terça-feira, no plenário do STF.

Este procedimento foi aberto por Mendonça justamente a partir das mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro.

Segundo o ministro, a obtenção da íntegra do celular de Vorcaro visa permitir a "apreciação completa e necessária" do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República sobre o relatório que identificou Moraes como interlocutor de Vorcaro.

O chefe do Ministério Púlico Federal, Paulo Gonet, defendeu a anulação do documento, sob o argumento de que Mendonça não poderia ter determinado, sozinho, a elaboração do mesmo.

Veja também