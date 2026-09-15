Mendonça diz que encaminhou autos sobre Moraes e Vorcaro a Fachin por iniciativa própria
As declarações ocorreram durante o julgamento sobre a petição relacionada ao caso, nesta terça-feira, 15
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou que tenha partido da presidência da Corte a transferência da relatoria do processo que trata das supostas mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
As declarações ocorreram durante o julgamento sobre a petição relacionada ao caso, nesta terça-feira, 15.
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Na ocasião, o ministro Flávio Dino havia questionado a decisão do presidente do STF, Edson Fachin, de tomar a relatoria do caso, que estava com Mendonça. Segundo Dino, Fachin usou de forma indevida o instrumento da "avocatória". Fachin negou a acusação de Dino, e Mendonça endossou o presidente da Corte, ao afirmar que encaminhou os autos ao presidente do STF por entender que as informações recebidas teriam impacto no Tribunal
"Não partiu, a iniciativa, da Presidência", disse Mendonça. "Entendi eu que, a partir dos achados que me foram encaminhados na qualidade de relator, ao identificar que as mensagens, entre elas, se referiam a um ministro do Tribunal, entendi que, neste momento, estava mais em jogo a própria prerrogativa do Tribunal", completou.
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