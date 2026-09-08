Supremo Tribunal Federal
Mendonça diz que relatório citado por Moraes 'prejudicou' investigações em curso do caso Master
Documento apócrifo revelou que havia uma operação "pendente" de decisão judicial que mirava os dirigentes do União Brasil ACM Neto e Antônio Rueda.
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes em sessão no STF após revelação de mensagens com Vorcaro - Foto: Evaristo Sa/AFP
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou que o relatório produzido pela Polícia Federal e citado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para questionar as suas ações à frente do caso Master "prejudicaram" investigações em curso. O documento apócrifo revelou que havia uma operação "pendente" de decisão judicial que mirava os dirigentes do União Brasil ACM Neto e Antônio Rueda.