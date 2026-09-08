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Supremo Tribunal Federal Mendonça diz que relatório citado por Moraes 'prejudicou' investigações em curso do caso Master Documento apócrifo revelou que havia uma operação "pendente" de decisão judicial que mirava os dirigentes do União Brasil ACM Neto e Antônio Rueda.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou que o relatório produzido pela Polícia Federal e citado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para questionar as suas ações à frente do caso Master "prejudicaram" investigações em curso. O documento apócrifo revelou que havia uma operação "pendente" de decisão judicial que mirava os dirigentes do União Brasil ACM Neto e Antônio Rueda.

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