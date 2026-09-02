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CASO MASTER Mendonça diz que se encontrou com Vorcaro para tratar de ação sobre precatórios Reunião ocorreu a pedido do banqueiro, segundo nota do gabinete do ministro

O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), admitiu que se reuniu com o banqueiro Daniel Vorcaro uma vez, em março de 2025. Em nota, o gabinete do ministro afirmou que o encontro tratou de uma ação que "discutia créditos de precatórios de interesse do banco, mas que se encontrava, na exata data da reunião, com pedido de vista de outro ministro". Mendonça diz que se "limitou" a ouvir Vorcaro

O encontro ocorreu antes de Mendonça virar relator do caso Master na Corte, o que ocorreu em fevereiro de 2026.

"O ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro", escreveu o gabinete.

O portal ICL Notícias revelou nesta quarta-feira que o advogado Ciro Rocha Soares, próximo a Vorcaro, mandou mensagens ao banqueiro tratando de um possível encontro com o magistrado. As conversas foram extraídas do celular do dono do Banco Master.

“Opa, Dani!!! Preciso muito falar com você. O A.M. quer recebê-lo. E preciso agendar o quanto antes”, escreveu o advogado a Vorcaro no dia 7 de fevereiro de 2025. Em outra mensagem, acrescentou: “Muito importante sua ida nele junto comigo”.

"Marca quarta", respondeu Vorcaro.

No dia seguinte, o advogado voltou ao assunto com o banqueiro, de acordo com o portal. No mesmo dia, enviou a Vorcaro uma foto ao lado de Mendonça.

"O André Mendonça disse que quer te receber junto comigo. Ele sabe, soube da situação do Banco Central toda. Eu contei. Ele já sabia que o Cezinha já tinha falado com ele", disse o defensor a Vorcaro, em possível referência ao deputado Cezinha de Madureira (PL-SP).

As mensagens, segundo o portal, mostram ainda que o advogado avisou a Vorcaro que tinha ido com Mendonça a uma alfaiataria.

"“Fala, Vorcarinho, trabalhando por você! Levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno”, disse o advogado em áudio do dia 8 de fevereiro de 2025.

Leia a íntegra da nota

"Sobre a reportagem publicada nesta data, o ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro.

Em todas as ocasiões, o assunto tratado foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, que estava sob julgamento do Supremo Tribunal Federal e que discutia créditos de precatórios de interesse do Banco, mas que se encontrava, na exata data da reunião, com pedido de vista de outro Ministro. Como já noticiado pela imprensa, o empresário buscou interlocução semelhante com outros integrantes do STF para tratar do mesmo assunto.

Registre-se, aliás, que a atuação jurisdicional do ministro foi contrária à posição defendida pelo empresário, em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes, conforme se pode verificar nos autos.

Por fim, o ministro não comenta diálogos privados entre terceiros, cujo teor não lhe cabe confirmar. Sua atuação, pública e privada, é pautada pela legalidade e pela impessoalidade."

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