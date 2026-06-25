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CASO MASTER Mendonça impõe que Vorcaro não pode ter contato com ex-presidente da BRB na Papudinha Ministro do STF pede adoção de providências para que ex-dono do Master permaneça incomunicável com Paulo Henrique Costa, preso no mesmo local

Ao determinar a transferência de Daniel Vorcaro para a Papudinha, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), também ordenou que o empresário fique absolutamente incomunicável em relação ao ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, que também está preso na unidade por causa da Operação Compliance Zero.

Na decisão, o ministro determinou que a direção do presídio adote "todas as providências necessárias para preservar a absoluta incomunicabilidade entre os custodiados presos em razão da denominada Operação Compliance Zero" e comunique imediatamente ao Supremo qualquer episódio de ameaça, intimidação ou tentativa de interferência entre eles.

"Considerando a presença de outro investigado na Operação “Compliance Zero” nas mesmas instalações, impõe-se a adoção das providências administrativas necessárias para assegurar a absoluta incomunicabilidade entre o referido investigado e o requerente, com vistas à preservação da higidez e efetividade das investigações em curso", disse.

A determinação foi adotada porque Paulo Henrique Costa já está custodiado na Papudinha. Segundo apurou O GLOBO, esse foi um dos impasses analisados antes da decisão. Interlocutores afirmam, porém, que não havia um "lugar perfeito" para manter Vorcaro preso. Ao final, prevaleceu a avaliação da Polícia Federal de que a permanência do empresário na carceragem da Superintendência da corporação já não era mais adequada após o fracasso das negociações de delação.

Na decisão, Mendonça afirma que a Polícia Federal considerou incompatível manter Vorcaro por mais tempo na Superintendência, já que isso impunha "dificuldades operacionais e administrativas" e contrariava a vocação institucional da unidade policial. Ao mesmo tempo, o ministro também descartou o envio do empresário para uma cela comum, por entender que há risco concreto à sua integridade física em razão da repercussão do caso.

Vorcaro é suspeito de comandar um esquema de fraudes financeiras que lesou correntistas e investidores do Master, o que incluiu fundos de previdência de estados e municípios, como o Rioprevidência. O rombo no Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que arca com aplicações de até R$ 250 mil, foi de cerca de R$ 50 bilhões.

O banqueiro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, ao tentar embarcar em um jatinho com destino a Dubai, episódio interpretado pela PF como tentativa de fuga.

Ele chegou a ser solto semanas depois, mas voltou a ser preso em março deste ano, já sob a relatoria de Mendonça. Na ocasião, o ministro acolheu argumentos da PF de que o empresário atuaria como líder de uma organização criminosa voltada a monitorar e intimidar pessoas que contrariavam interesses do banco.

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