Mendonça lamenta rejeição de Messias: 'Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro"
Indicado por Lula ao STF, Messias foi aprovado na sabatina, mas reprovado pelo plenário do Senado
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a rejeição da indicação do advogado-geral da União (AGU) para a corte. Mendonça afirmou que Messias preenche todos os requisitos para ser ministro do STF.
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"Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande Ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF, publicou Mendonça na rede social.
Ele destacou que "amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis", concluindo:
"Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate!".
Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, Mendonça, evangélico, virou defensor de Messias, também evangélico.