Qua, 29 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Mendonça lamenta rejeição de Messias: 'Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro"

Indicado por Lula ao STF, Messias foi aprovado na sabatina, mas reprovado pelo plenário do Senado

Reportar Erro
Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, Mendonça, evangélico, virou defensor de Messias, também evangélicoIndicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, Mendonça, evangélico, virou defensor de Messias, também evangélico - Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a rejeição da indicação do advogado-geral da União (AGU) para a corte. Mendonça afirmou que Messias preenche todos os requisitos para ser ministro do STF.

Leia também

• Messias diz que passou por processo de 'desconstrução' durante campanha por vaga ao STF

• Messias é sexto nome rejeitado ao STF pelo Senado na História; veja a lista

• Messias barrado no STF: a última vez que o Senado vetou a indicação de um ministro foi no século 19

"Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande Ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF, publicou Mendonça na rede social.

Ele destacou que "amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis", concluindo:

"Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate!".

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, Mendonça, evangélico, virou defensor de Messias, também evangélico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter