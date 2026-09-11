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justiça Mendonça levanta sigilo de casos Dark Horse, Cláudio Castro, Ciro Nogueira e Jaques Wagner Ministro atendeu a pedidos da PGR no início da noite desta sexta-feira

O ministro André Mendonça, do Suprempo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira derrubar o sigilo de casos com grande repercussão política derivados do escândalo do Master.

Após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o magistrado decidiu tornar disponíveis investigações relacionadas ao filme "Dark Horse", o ex-governador Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), além de outras apurações.

O inquérito que mira Flávio diz respeito ao financiamento da cinebiografia do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, o senador foi o "interlocutor direto" com o banqueiro Daniel Vorcaro para pleitear recursos, que seria "geridos" depois pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Os dois negam as irregularidades.

Já o processo sobre Ciro Nogueira trata da suposta atuação dele no Congresso em prol de Vorcaro e do Banco Master. A PF aponta que houve o pagamento de vantagens financeiras ao senador - o que ele nega veementemente.

Em relação a Cláudio Castro, o inquérito trata de supostas irregularidades no aporte de R$ 3,6 bilhões que o Rioprevidência, fundo dos servidores do Rio, repassou ao Banco Master.

Os investigadores dizem que houve uma manobra na direção do fundo para viabilizar as operações consideradas de alto risco. Castro também nega as irregularidades.

O inquérito de Wagner, por sua vez, trata da sua relação próxima com o ex-sócio do Master Augusto Lima. Os investigadores apontam que houve suposto pagamento de vantagens financeiras, com repasses a uma empresa de seus familiares e aquisição de um apartamento de luxo em Salvador. O petista nega qualquer ato ilícito e benefício dado ao Master.

A decisão de Mendonça acolhe a um pedido do vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand Filho.

Ele apontou que parte dos procedimentos relacionados à investigação mais ampla da Compliance Zero (o caso Master) não estava incluída na lista de processos cujo sigilo foi derrubado na quinta-feira.

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